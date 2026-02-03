Lula lamenta morte de frei Sérgio Görgen e relembra apoio recebido em Curitiba

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lamentou nesta terça-feira (3) a morte do frei Sérgio Görgen, frade franciscano reconhecido pela militância em causas sociais e ambientais. Em nota oficial, o chefe do Executivo ressaltou a trajetória do religioso, que classificou como exemplar, marcada por sacrifícios pessoais e pela defesa dos direitos de trabalhadores da agricultura familiar.

Lula também recordou o período em que esteve preso em Curitiba, no contexto da Operação Lava Jato, quando recebeu visitas frequentes do frei.

Na mensagem, o presidente destacou o papel do frei Sérgio como apoio emocional e espiritual durante a prisão, que Lula voltou a definir como injusta. Segundo ele, a presença do frade foi fundamental para enfrentar aquele momento difícil. O presidente afirmou que o religioso o ajudou a “atravessar com força e esperança os momentos difíceis” vividos no cárcere.

Ao relembrar a atuação pública de frei Sérgio Görgen, Lula enfatizou a dedicação do religioso às lutas sociais, especialmente no campo. O presidente citou as greves de fome realizadas pelo frade como forma de mobilização em defesa dos direitos de trabalhadores da agricultura familiar e de populações vulneráveis.

Na mesma nota, Lula destacou a dimensão ética e espiritual da trajetória do frei. “Frei Sérgio dedicou sua vida a cumprir o ensinamento de Cristo: ‘Dai de comer a quem tem fome’. Lutou pela alimentação do corpo e da alma”, afirmou o presidente.

Além de sua atuação religiosa, frei Sérgio Görgen teve passagem pela política institucional. Ele foi deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores no Rio Grande do Sul entre 2002 e 2006. Ao longo de sua trajetória, também atuou no fortalecimento de organizações sociais ligadas ao campo, como o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e o Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA).

Reconhecido pela defesa da agroecologia e pelo trabalho junto a comunidades em situação de vulnerabilidade, frei Sérgio construiu uma trajetória marcada pelo engajamento social e pela atuação direta em favor dos mais pobres, deixando um legado que foi destacado pelo presidente da República ao lamentar sua morte.