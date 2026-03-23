Lula prepara reunião de balanço com ministros que disputarão eleições

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) planeja reunir ministros que devem deixar seus cargos para disputar as eleições de outubro, em um encontro voltado à avaliação da gestão e à transição nas pastas. A reunião está prevista para ocorrer no dia 30 de março, período em que parte dos auxiliares já inicia o processo de desligamento do governo, segundo o Metrópoles.

O encontro também deve contar com a presença dos secretários-executivos que assumirão interinamente o comando dos ministérios, garantindo continuidade administrativa durante o período eleitoral. A iniciativa do Palácio do Planalto busca organizar a transição e evitar descontinuidade nas políticas públicas.

Fontes do governo indicam que a reunião terá como foco principal um balanço da atuação ministerial até o momento, além de servir como espaço para Lula apresentar diretrizes políticas aos integrantes que pretendem concorrer nas eleições. A orientação deve abordar especialmente a atuação dos ex-ministros durante a campanha eleitoral.

Ainda segundo a reportagem, pelo menos 20 ministros do primeiro escalão já informaram a intenção de deixar seus cargos para disputar cargos eletivos. Esse movimento já começa a impactar a rotina da Esplanada dos Ministérios, com auxiliares iniciando a desocupação de seus gabinetes e organizando a transição administrativa.

O encontro ocorre em um momento estratégico para o governo, que busca manter a estabilidade administrativa enquanto parte de sua equipe se volta para a disputa eleitoral, um processo comum em anos de eleições no Brasil.