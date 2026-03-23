Helder Barbalho lidera disputa ao Senado no Pará, aponta pesquisa

247 - O governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), aparece na liderança das intenções de voto para o Senado em todos os cenários avaliados por um levantamento recente. A pesquisa, realizada entre os dias 18 e 21 de março, ouviu 1,4 mil eleitores em 59 municípios do estado e apresenta margem de erro de 2,7 pontos percentuais.

De acordo com dados divulgados pelo instituto Paraná Pesquisas, Barbalho mantém ampla vantagem sobre os demais concorrentes, consolidando sua posição como principal nome na disputa pela vaga no Senado.

No primeiro cenário analisado, Helder Barbalho registra 49,4% das intenções de voto. Em seguida aparecem o senador Zequinha Marinho (Podemos), com 29,6%, e o ex-ministro do Turismo Celso Sabino (sem partido), com 28%. O deputado federal Joaquim Passarinho (PL) soma 22,5%, enquanto o deputado estadual Chicão (União Brasil) tem 19,3%. Já Fernando Carneiro (PSol), ex-vereador de Belém, aparece com 6,2%. Entre os entrevistados, 8,3% disseram votar em branco, nulo ou nenhum, e 5% não souberam ou não opinaram.

No segundo cenário, o governador amplia ligeiramente sua vantagem, alcançando 50,1%. Zequinha Marinho aparece com 31,8%, seguido por Celso Sabino, com 29,7%. Chicão registra 20,3% e o deputado estadual Rogério Barra (PL) surge com 13,8%. Fernando Carneiro tem 7%. Os votos em branco, nulos ou nenhum somam 8,2%, enquanto 5,3% dos entrevistados não souberam ou não responderam.

A pesquisa também indica movimentações no cenário político estadual. Helder Barbalho deve deixar o cargo de governador em 2 de abril, conforme exigido pela legislação eleitoral, que determina o afastamento de ocupantes de cargos executivos até seis meses antes do pleito para que possam disputar outras funções. Com a saída, a vice-governadora Hana Ghassan (MDB) assumirá o governo.

Barbalho articula a candidatura de Hana Ghassan como sua sucessora. No levantamento sobre a disputa ao governo do Pará, Dr. Daniel Santos (PSB) lidera com 39,1%, seguido por Hana Ghassan, que aparece com 30,4%. O ex-senador Mario Couto (PL) soma 13%, enquanto Araceli Lemos (PSol), ex-deputada estadual, registra 2,6%. Entre os entrevistados, 8,3% declararam voto em branco, nulo ou nenhum, e 6,6% não souberam ou não opinaram.