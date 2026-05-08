Lula quer ação conjunta com EUA para sufocar finanças do crime organizado

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quinta-feira (8) que o combate ao crime organizado foi um dos principais temas debatidos durante sua reunião com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na Casa Branca, em Washington. Em publicação nas redes sociais e em declarações à imprensa após o encontro, Lula defendeu uma cooperação internacional mais ampla no enfrentamento ao tráfico de drogas, armas e lavagem de dinheiro.

Segundo Lula, o Brasil está disposto a ampliar a colaboração com os Estados Unidos na área de segurança pública, destacando a experiência acumulada pela Polícia Federal no combate às organizações criminosas. “Temos uma extraordinária Polícia Federal e muita experiência no combate ao tráfico de drogas e de armas. Nossas aduanas já estão cooperando neste sentido”, escreveu o presidente no X (antigo Twitter).

O chefe de Estado brasileiro também afirmou que o governo federal criou, em Manaus, uma base integrada com representantes das polícias de países sul-americanos para reforçar o combate ao crime organizado nas fronteiras. Lula disse que os Estados Unidos poderão participar da iniciativa. “Se os Estados Unidos quiserem participar conosco, estarão convidados”, declarou.

Um dos temas que debatemos na reunião com o presidente Trump foi o combate ao crime organizado. Temos uma extraordinária Polícia Federal e muita experiência no combate ao tráfico de drogas e de armas. Nossas aduanas já estão cooperando neste sentido.



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Relação bilateral e cooperação internacional

Após o encontro com Trump, Lula avaliou que Brasil e Estados Unidos deram “um passo importante” na reconstrução da relação bilateral. Em conversa com jornalistas na embaixada brasileira em Washington, o presidente afirmou ter saído satisfeito da reunião e ressaltou o papel das duas maiores democracias do continente.

“Eu saio daqui com a ideia de que nós demos um passo importante na consolidação da relação democrática histórica que o Brasil tem com os Estados Unidos”, afirmou.

Lula também destacou que uma relação mais próxima entre Brasília e Washington pode servir de exemplo internacional. “A boa relação entre Brasil e Estados Unidos é uma demonstração ao mundo de que as duas maiores democracias do continente podem efetivamente servir de exemplo para o mundo”, disse.

Combate às facções e lavagem de dinheiro

O presidente brasileiro afirmou que o enfrentamento ao crime organizado não pode se limitar apenas à repressão policial. Segundo ele, é necessário atacar as estruturas financeiras das facções criminosas e oferecer alternativas econômicas para regiões dependentes da produção de drogas.

“Também precisamos destruir o potencial financeiro do crime organizado e das facções. Esta é outra frente de trabalho importante que estamos atuando, e que estamos dispostos a colaborar”, escreveu Lula nas redes sociais.

Durante a entrevista em Washington, o presidente voltou a defender a criação de um grupo internacional de trabalho para combater organizações criminosas, reunindo países da América do Sul, da América Latina e outras nações interessadas. Para Lula, o enfrentamento ao narcotráfico precisa ocorrer de forma coordenada e sem imposições unilaterais.

“Não é hegemonia de um país ou de outro que ele é combater o crime organizado. É uma coisa que tem que ser compartilhada com todos”, afirmou.

Lula também mencionou a circulação de armas oriundas dos Estados Unidos e a existência de esquemas de lavagem de dinheiro em território norte-americano. “Se a gente souber isso e colocar a verdade em torno da mesa e criar um grupo de trabalho para trabalharmos juntos, a gente pode resolver em anos aquilo que não se resolveu em séculos”, declarou.

Tarifas, comércio e multilateralismo

Além da pauta de segurança, o encontro entre Lula e Trump abordou temas comerciais e disputas tarifárias. O presidente brasileiro afirmou ter apresentado dados mostrando que os Estados Unidos acumulam superávit comercial na relação bilateral com o Brasil nos últimos 15 anos.

Segundo Lula, o Brasil registrou déficit de US$ 14 bilhões na balança comercial com os norte-americanos apenas no último ano. O presidente também rebateu críticas sobre supostas tarifas elevadas cobradas pelo Brasil sobre produtos dos EUA.

“Nós temos a média do imposto que nós cobramos de vocês é 2,7%. Apenas 2,7%”, afirmou.

Lula ainda disse ter sugerido a criação de um grupo de trabalho bilateral para discutir comércio e tarifas, com prazo de 30 dias para a apresentação de propostas. “Quem tiver errado vai ceder. Se alguém tiver que ceder, nós vamos ceder. Se vocês tiverem que ceder, vocês vão ter que ceder”, declarou.

Minerais críticos e soberania nacional

Outro assunto tratado na reunião foi a exploração de minerais críticos e terras raras. Lula afirmou ter informado Trump sobre a aprovação, na Câmara dos Deputados, de uma proposta para criação de um conselho ligado à Presidência da República voltado ao setor mineral.

O presidente ressaltou que o Brasil pretende tratar os minerais estratégicos como tema de soberania nacional e ampliar o conhecimento sobre o potencial mineral do território brasileiro.

“Nós não temos preferência. O que nós queremos é fazer parceria, compartilhar com as empresas americanas, chinesas, alemãs, japonesas, francesas, quem quiser participar conosco”, afirmou.

Lula disse que o Brasil busca atrair investimentos para mineração, processamento e industrialização de minerais estratégicos, mas enfatizou que o país não abrirá mão de sua autonomia política.

“A única coisa que nós não abrimos mão é da nossa democracia e da nossa soberania. O resto é tudo discutível”, declarou.

Conversa descontraída sobre a Copa do Mundo

Ao comentar o clima da reunião, Lula relatou ainda um momento descontraído durante conversa com Trump sobre futebol e a Copa do Mundo. Segundo o presidente brasileiro, ele brincou com o mandatário norte-americano sobre a participação da seleção brasileira no torneio.

“Eu espero que você não venha anular o visto dos jogadores brasileiros para a seleção. Por favor, não faça isso, porque nós vamos vir aqui para ganhar a Copa do Mundo”, contou Lula.

De acordo com o presidente, Trump reagiu com risos à provocação, encerrando o encontro em clima amistoso. Lula voltou a classificar a reunião como positiva para os dois países e afirmou que o diálogo abriu caminho para novas iniciativas conjuntas nas áreas de comércio, segurança e investimentos.