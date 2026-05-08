“Lula ressurgiu das cinzas”, diz analista do Valor, após sucesso nos EUA e ação da PF contra Ciro Nogueira

247 – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou ao centro do jogo político nacional em menos de 24 horas, após uma sequência de acontecimentos que desmontou a narrativa de enfraquecimento de seu governo construída depois da derrota da indicação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal. A avaliação é da jornalista Maria Cristina Fernandes, em análise publicada pelo jornal Valor Econômico.

Segundo a articulista, a tese de que “o governo acabou” morreu rapidamente diante de três fatos políticos de grande impacto: a operação da Polícia Federal que atingiu o senador Ciro Nogueira (PP-PI), a visita de Lula à Casa Branca para encontro com Donald Trump — atual presidente dos Estados Unidos — e a aprovação do marco regulatório dos minerais críticos na Câmara dos Deputados.

Maria Cristina resume o momento político afirmando que “Lula ressurgiu das cinzas”, numa referência à rápida recuperação do governo após a derrota envolvendo Jorge Messias, ministro da Advocacia-Geral da União, cuja indicação ao STF foi barrada em articulação liderada pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP).

A análise sustenta que a ofensiva da Polícia Federal alterou profundamente o equilíbrio de forças no Congresso. A decisão do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, que teve como alvo Ciro Nogueira, colocou sob pressão lideranças centrais do Centrão, incluindo o presidente do União Brasil, Antonio Rueda, além do próprio Alcolumbre.

O texto destaca que a investigação envolvendo o banco Master e supostos esquemas de lavagem de dinheiro relacionados ao setor de combustíveis atingiu diretamente figuras importantes da articulação política conservadora. Segundo a análise, há indícios de conexões entre operadores financeiros, empresários do setor de combustíveis e estruturas ligadas ao crime organizado.

Maria Cristina afirma que Ciro Nogueira aparece como peça central da engrenagem política investigada, tanto por sua relação com interesses legislativos ligados ao banco Master quanto por sua proximidade com empresários do setor de combustíveis envolvidos em esquemas de sonegação e lavagem de dinheiro.

“A operação começou a mostrar os atos de ofício dos rolos conhecidos daquele que foi chefe da Casa Civil do governo Jair Bolsonaro”, escreveu o analista, lembrando ainda que Ciro chegou a ser apontado por Flávio Bolsonaro (PL-RJ) como “vice dos sonhos” de uma futura candidatura presidencial do senador.

O texto também observa que a reação do bolsonarismo foi defensiva. Flávio Bolsonaro procurou se distanciar de Ciro Nogueira após a operação da PF e divulgou nota defendendo “ampla apuração” dos fatos.

Outro elemento considerado decisivo para a recuperação política de Lula foi a visita do presidente brasileiro aos Estados Unidos. O encontro com Donald Trump ocorreu num momento em que, segundo a análise, o bolsonarismo enfrenta dificuldades dentro da própria retaguarda trumpista.

O Valor Econômico destaca que a ausência do secretário de Estado Marco Rubio no encontro entre Lula e Trump foi interpretada como um sinal de enfraquecimento da ala ideológica alinhada ao bolsonarismo dentro do governo norte-americano. A reunião teria sido conduzida num ambiente mais pragmático, voltado à relação comercial entre Brasil e Estados Unidos.

A viagem também ofereceu a Lula uma imagem politicamente importante: a foto ao lado de Trump, utilizada para neutralizar a narrativa bolsonarista de que o governo norte-americano estaria alinhado à eventual candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro em 2026.

Além da ofensiva policial e da agenda internacional, o governo Lula também obteve uma vitória estratégica no Congresso com a aprovação do marco regulatório dos minerais críticos e estratégicos.

Segundo a análise do Valor, a votação demonstrou que o Centrão não possui força suficiente para bloquear pautas consideradas prioritárias pelo setor empresarial e por interesses nacionais ligados à exploração mineral e à transição energética.

A aprovação do projeto revelou ainda uma aproximação entre Lula e setores da centro-direita no Congresso. O governo conseguiu isolar partidos mais à esquerda, como Psol e PCdoB, que defendiam a criação de uma estatal para o setor mineral.

Para Maria Cristina, o episódio mostrou que Lula ainda mantém capacidade de articulação política e margem de manobra institucional, mesmo após derrotas importantes.

A analista conclui afirmando que qualquer tentativa de antecipar o cenário eleitoral de 2026 enquanto as investigações sobre o caso Master seguem abertas envolve elevado risco político.

“Qualquer aposta sobre outubro enquanto este inquérito estiver aberto terá o valor de um CDB do Master”, escreveu.