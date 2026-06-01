Lula reage à sabotagem bolsonarista e deve abrir nova negociação com Trump

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva pretende abrir um canal direto de diálogo com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para defender uma estratégia baseada na cooperação internacional no combate ao crime organizado e evitar medidas que possam gerar impactos negativos ao sistema financeiro brasileiro. As informações são do G1.

Ainda não há uma data definida para a conversa entre os dois chefes de Estado. A iniciativa do governo brasileiro ocorre em meio às discussões sobre possíveis medidas adotadas pelos Estados Unidos após a classificação do Primeiro Comando da Capital (PCC) e do Comando Vermelho como organizações terroristas.

Nos bastidores do Palácio do Planalto, a avaliação é de que o fortalecimento da cooperação entre os dois países no enfrentamento ao crime organizado pode ser uma alternativa mais eficaz do que ações que acabem produzindo efeitos sobre o sistema financeiro nacional. O governo brasileiro também acompanha com atenção o cenário comercial e busca evitar novos aumentos de tarifas sobre produtos exportados pelo Brasil para o mercado norte-americano.

Segundo o G1, há preocupação de que eventuais medidas mais duras adotadas pelos Estados Unidos possam provocar insegurança entre investidores e afetar o fluxo de investimentos americanos no país. Nesse contexto, Lula pretende reforçar a necessidade de preservar as relações econômicas bilaterais e ampliar a colaboração entre as autoridades dos dois países.

No campo político, o presidente brasileiro deverá manter o discurso em defesa da soberania nacional. Conforme a reportagem, a estratégia segue a mesma linha adotada pelo governo durante as disputas envolvendo tarifas comerciais aplicadas a produtos brasileiros, enfatizando a autonomia do país diante de decisões externas que possam afetar sua economia.

A movimentação também ocorre em meio à disputa política interna. Integrantes do grupo ligado ao senador Flávio Bolsonaro avaliam que a decisão dos Estados Unidos de enquadrar PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas altera o cenário do debate político. De acordo com a reportagem, aliados do parlamentar acreditam que o tema poderá ser utilizado para criticar o governo federal.

Nos bastidores da campanha ligada ao filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, entretanto, também há preocupação com questionamentos envolvendo sua relação com o empresário Daniel Vorcaro. Um interlocutor de Flávio Bolsonaro afirmou ao G1: “Ganhamos tempo, mas não podemos ter nenhuma nova surpresa e explicar de forma crível sobre como o filme Dark Horse foi financiado”.

A expectativa do governo brasileiro é que o diálogo direto entre Lula e Trump contribua para reduzir tensões e fortalecer mecanismos de cooperação bilateral, preservando tanto os interesses econômicos quanto os esforços conjuntos de combate às organizações criminosas transnacionais.