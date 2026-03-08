Lula realiza exames de rotina no hospital Sírio-Libanês em São Paulo

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) realizou exames médicos de rotina na manhã deste domingo (8) no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. De acordo com boletim divulgado pela instituição, todos os resultados obtidos no check-up anual apresentaram parâmetros dentro da normalidade.

A avaliação ocorreu na unidade Bela Vista do hospital, localizada na região central da capital paulista. Segundo o comunicado médico, Lula continuará em acompanhamento clínico regular com a equipe responsável por seu monitoramento de saúde, sem necessidade de novos exames neste momento.

O atendimento foi conduzido pela equipe liderada pelo cardiologista Roberto Kalil Filho, responsável pelo acompanhamento médico do presidente, e pela médica Ana Helena Germoglio. O hospital informou que o procedimento integra o acompanhamento habitual de saúde do chefe do Executivo.

Ainda de acordo com o boletim divulgado pelo hospital, não há previsão para novos exames após a avaliação realizada neste domingo. O documento foi assinado pelo diretor de Governança Clínica do Hospital Sírio-Libanês, Luiz Francisco Cardoso, e pelo diretor clínico da instituição, Álvaro Sarkis.