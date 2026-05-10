Lula reforça a urgência do fim da escala 6x1 para as mães brasileiras

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendeu neste domingo (10), Dia das Mães, o fim da escala de trabalho 6x1 e relacionou a pauta à sobrecarga enfrentada pelas mulheres brasileiras dentro e fora de casa. Em publicação nas redes sociais, o mandatário afirmou que as mulheres acumulam jornadas maiores do que os homens ao somarem trabalho remunerado e trabalho doméstico.

Segundo o presidente, "quando somamos trabalho remunerado e trabalho doméstico, as mulheres brasileiras trabalham quase 10 horas a mais por semana do que os homens". Ele acrescentou que isso representa "cerca de 21 dias a mais por ano dedicados aos cuidados da casa e da família".

Na publicação, Lula também destacou o impacto desigual da divisão do trabalho doméstico sobre as mulheres negras. De acordo com o presidente, elas "chegam a dedicar 22,4 horas semanais ao trabalho doméstico, segundo estudo da Organização Internacional do Trabalho, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome".

Defesa do fim da escala 6x1

Ao defender o fim da escala 6x1, Lula afirmou que a mudança garantiria mais tempo livre às mulheres e às famílias brasileiras. "Toda mãe merece mais tempo. Tempo para descansar, para estar com quem ama, para viver. É isso que o fim da escala 6x1 vai garantir às mulheres e ao Brasil", escreveu.

Em vídeo publicado junto à mensagem, o presidente afirmou que a atual jornada de trabalho é incompatível com os avanços tecnológicos do século 21. "Não faz sentido que em pleno século 21, com toda a evolução tecnológica, milhões de brasileiros e brasileiras tenham que trabalhar seis dias por semana para descansar apenas um dia", declarou.

Lula também afirmou que as mulheres enfrentam uma rotina mais pesada devido ao acúmulo de tarefas domésticas após o expediente profissional. "Para as mulheres, a situação é muito mais difícil. Elas chegam cansadas do trabalho e, na maioria das vezes, ainda precisam cuidar da casa e dos filhos", disse.

Na sequência, o presidente afirmou que o fim da escala 6x1 permitiria ampliar o tempo de convivência familiar e descanso. "O fim da escala 6x1 vai garantir mais tempo com a família. Mais tempo para acompanhar o crescimento dos filhos, estudar, cuidar da saúde, ir à igreja, viver além do trabalho. Mais tempo para descansar."