Lula reforça união entre Brasil, Índia e África do Sul para fortalecer democracias do Sul Global

247 - O presidente Lula defendeu a retomada e a modernização do Fórum de Diálogo Índia-Brasil-África do Sul (IBAS) durante a Cúpula de Líderes realizada em Joanesburgo, na África do Sul, neste domingo (23).

No pronunciamento, Lula agradeceu a convocação do encontro feita pelo presidente sul-africano Cyril Ramaphosa e ressaltou que o IBAS, apesar de sua relevância histórica, permaneceu estagnado enquanto outros arranjos do Sul Global avançaram. “Desde 2011 não nos reunimos como líderes”, afirmou o presidente, ao pontuar que o cenário geopolítico mudou de forma significativa na última década.

Segundo Lula, o fortalecimento do G20 e a expansão do BRICS, que recentemente recebeu novos membros plenos e países parceiros, evidenciam a necessidade de o IBAS redefinir seu papel no atual contexto internacional. “A condição de grandes emergentes do Sul Global e de grandes democracias confere ao IBAS identidade e aptidões próprias”, declarou.

Lula destacou que Índia, Brasil e África do Sul compartilham valores democráticos e compromisso com direitos humanos, desenvolvimento e soberania, elementos que, segundo ele, precisam ser reafirmados em um mundo marcado por tensões e retrocessos.

O presidente defendeu que o IBAS assuma protagonismo em debates globais estratégicos, como saúde pública, acesso a vacinas e medicamentos, direitos humanos, direitos sexuais e reprodutivos, equidade de gênero e combate ao extremismo. “Há confiança para discutir o combate ao extremismo e a defesa da democracia”, afirmou.

Outro ponto enfatizado por Lula foi a necessidade de os países do bloco liderarem a discussão sobre governança da Inteligência Artificial, especialmente em relação ao uso e acesso a dados. “Temos condições para estar na vanguarda da governança global da Inteligência Artificial”, disse.

O presidente também lembrou que a vocação do IBAS para a cooperação Sul-Sul permanece relevante, citando o Fundo IBAS como exemplo de iniciativa eficaz. Desde sua criação, o mecanismo financia projetos em países em desenvolvimento. “Desde sua criação, já financiou 51 projetos em 40 países”, ressaltou Lula, classificando o fundo como precursor da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza lançada no G20.

Lula encerrou seu discurso destacando a necessidade de encontros frequentes entre os líderes do grupo e de maior coordenação nas instâncias multilaterais, como ONU, G20 e BRICS. Para ele, o encontro em Joanesburgo reacende a esperança de fortalecimento do fórum trilateral. “O sentimento que tenho com esta reunião é de esperança”, afirmou.

O presidente também apelou para que o IBAS inicie uma reflexão estratégica sobre seus próximos passos até a próxima cúpula, sob a liderança de Ramaphosa. “Tenho certeza de que o presidente Ramaphosa e sua equipe nos guiarão à frente do IBAS com habilidade, na melhor tradição do princípio do Ubuntu”, concluiu Lula, encerrando com um convite direto: “Contem com o Brasil”.