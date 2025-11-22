G20 pode liderar mapa para fim da dependência em combustíveis fósseis, diz Lula

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu neste sábado (20), na Cúpula de Líderes do G20, na África do Sul, que o grupo assuma o protagonismo na elaboração de um roteiro para a transição energética e o abandono progressivo da dependência de combustíveis fósseis.

"Só haverá transição justa se o G20 liderar o caminho. É do G20 que um novo modelo de economia deve emergir. O grupo é ator-chave na elaboração de um mapa do caminho para afastar o mundo dos combustíveis fósseis. A COP30 mostrou que o mundo precisa enfrentar esse debate", afirmou Lula em discurso na Sessão II do evento, em Joanesburgo.

A África do Sul conduz os trabalhos do G20 sob o lema “Solidariedade, Igualdade e Sustentabilidade”, com quatro prioridades: Fortalecimento da resiliência e capacidade de resposta a desastres; Sustentabilidade da dívida pública de países de baixa renda; Financiamento para a transição energética justa; e Minerais críticos como motores de desenvolvimento e crescimento econômico.