Lula rejeita complexo de vira-lata e defende negociações soberanas com Trump

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva rejeitou nesta quarta-feira (26) o complexo de vira-lata nas negociações comerciais com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acrescentando que o Brasil precisa defender seus interesses de forma soberana.

"Temos que ter dignidade e nos respeitar, se ficarmos com complexo de vira-lata vamos nos lascar. Veja nossa relação com o presidente americano. Alguns diziam que íamos nos lascar, lascou nada", disse o presidente Lula, ao discursar na cerimônia de sanção do projeto que amplia a faixa de isenção do Imposto de Renda para quem ganha R$ 5 mil por mês, realizada no Palácio do Planalto, em Brasília-DF.

Por meio de negociações diplomáticas, o governo do presidente Lula conseguiu zerar as tarifas sobre uma série de produtos brasileiros alvo das medidas unilaterais de Trump. As negociações para ampliar a lista de produtos continuam.