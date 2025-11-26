TV 247 logo
      Lula rejeita complexo de vira-lata e defende negociações soberanas com Trump

      "Se ficarmos com complexo de vira-lata vamos nos lascar", disse o presidente Lula

      O presidente Luiz Inácio Lula da Silva na cerimônia de sanção do projeto que isenta quem ganha R$ 5 mil por mês do pagamento do Imposto de Renda (IR), no Palácio do Planalto, em Brasília-DF - 26 de novembro de 2025 (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

      247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva rejeitou nesta quarta-feira (26) o complexo de vira-lata nas negociações comerciais com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acrescentando que o Brasil precisa defender seus interesses de forma soberana. 

      "Temos que ter dignidade e nos respeitar, se ficarmos com complexo de vira-lata vamos nos lascar. Veja nossa relação com o presidente americano. Alguns diziam que íamos nos lascar, lascou nada", disse o presidente Lula, ao discursar na cerimônia de sanção do projeto que amplia a faixa de isenção do Imposto de Renda para quem ganha R$ 5 mil por mês, realizada no Palácio do Planalto, em Brasília-DF.

      Por meio de negociações diplomáticas, o governo do presidente Lula conseguiu zerar as tarifas sobre uma série de produtos brasileiros alvo das medidas unilaterais de Trump. As negociações para ampliar a lista de produtos continuam. 

