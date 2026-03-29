Lula reúne estudantes e anuncia novas ações para ampliar acesso à universidade em evento em São Paulo

247 - O presidente Lula participa nesta terça-feira (31), em São Paulo, de um evento voltado à ampliação do acesso ao ensino superior e à valorização de políticas públicas de inclusão educacional.

Acompanhado do ministro da Educação, Camilo Santana, Lula estará no encontro “Universidade com a Cara do Povo Brasileiro”, que será realizado às 15h no Sambódromo do Anhembi. A cerimônia reunirá estudantes beneficiados por políticas de inclusão, alunos de cursinhos populares, representantes de movimentos sociais e autoridades do governo federal.

Mais do que uma celebração, o evento também funcionará como espaço para anúncios de novas medidas voltadas ao ensino superior. Entre as ações previstas estão iniciativas relacionadas ao Programa Universidade para Todos, além de políticas públicas que buscam ampliar o ingresso de jovens de baixa renda nas universidades.

O Prouni, criado em 2004 durante o primeiro mandato de Lula, chega a 21 anos em 2026 como um dos principais programas de acesso ao ensino superior no país. A política garante bolsas integrais e parciais em instituições privadas, beneficiando milhões de estudantes ao longo de sua trajetória.

Outro destaque da cerimônia é o reconhecimento dos avanços da Lei de Cotas, que completa 14 anos de implementação, além da marca de uma década da formação da primeira turma de cotistas. As políticas são apontadas como fundamentais para promover maior diversidade social e racial nas universidades brasileiras.

Durante o evento, também serão formalizados atos normativos ligados ao Prouni e ao Programa Nacional Escola Nacional Hip Hop H2E, iniciativa direcionada às redes públicas de ensino. O governo federal ainda divulgará o resultado do edital da Rede Nacional de Cursinhos Populares (CPOP), voltada ao fortalecimento da preparação de estudantes para o ingresso no ensino superior.