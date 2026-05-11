Lula sanciona Dia Nacional em Memória das Vítimas da Covid-19

247 - O presidente Lula sancionou nesta segunda-feira (11) a lei que cria o Dia Nacional em Memória das Vítimas da Covid-19, a ser lembrado anualmente em 12 de março, data associada ao registro da primeira morte pela doença no Brasil, em 2020.

A cerimônia no Palácio do Planalto foi marcada por homenagens às vítimas da pandemia e por críticas à condução do governo Jair Bolsonaro durante a crise sanitária. O Brasil contabilizou mais de 700 mil mortes causadas pela Covid-19.

Ao defender a criação da data, Lula afirmou que a preservação da memória das vítimas é uma forma de impedir o apagamento dos efeitos da pandemia no país. “Se a gente não faz isso, cai no esquecimento. E é tudo que eles desejam, que caia no esquecimento. As pessoas que vivem de mentira não estão preocupadas com a verdade”, disse o presidente.

Lula também criticou declarações de Bolsonaro sobre a vacinação no período em que o país enfrentava a emergência sanitária. “Bolsonaro dizia: a pressa da vacina não se justifica. Essa fala foi em entrevista publicada em canal de YouTube do seu filho, aquele fujão que está nos Estados Unidos tentando pregar golpe contra o Brasil”, afirmou.

A escolha de 12 de março para a homenagem nacional remete à primeira morte por Covid-19 registrada no Brasil, ocorrida na cidade de São Paulo. A Organização Mundial da Saúde declarou oficialmente a pandemia no dia anterior, em 11 de março de 2020, quando o avanço global do coronavírus já pressionava sistemas de saúde em diferentes países.

O projeto que deu origem à lei é de autoria do deputado Pedro Uczai (PT-SC) e teve relatoria do senador Humberto Costa (PT-PE). A proposta foi aprovada pelo Senado no mês passado e enviada para sanção presidencial.

Segundo Humberto Costa, a instituição da data tem sentido simbólico e educativo. O objetivo é manter viva a memória das vítimas, reconhecer o impacto da pandemia sobre milhões de famílias e reforçar a importância de políticas públicas de saúde diante de emergências sanitárias.