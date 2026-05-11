Alinhado à direita, Ciro Gomes confirma candidatura ao governo do Ceará

247 - Cotado nos bastidores políticos para disputar novamente a Presidência da República, Ciro Gomes (PSDB) decidiu focar sua atuação eleitoral no Ceará. Segundo a Folha de São Paulo, o ex-ministro confirmou que será pré-candidato ao governo do Ceará nas eleições deste ano.

A decisão foi anunciada no sábado (9), em Fortaleza, durante encontro com integrantes do PL, partido do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). A assessoria de Ciro confirmou à Folha que a escolha pela disputa estadual já está definida.

Ciro descarta disputa presidencial

Em vídeo divulgado pelo deputado federal Doutor Jaziel (PL-CE), Ciro afirmou que os aliados presentes tiveram papel importante em sua decisão de disputar o Palácio da Abolição. "Estavam comigo quando tive dúvida se deveria ser pré-candidato."

O ex-ministro afirmou que chegou a considerar uma nova candidatura presidencial, mas preferiu permanecer na política cearense.

Anúncio ocorreu em encontro com o PL

Participaram do encontro os deputados estaduais Alcides Fernandes, pré-candidato ao Senado, e Dra. Silvana, ambos do PL do Ceará, além do próprio Doutor Jaziel. A aproximação de Ciro com integrantes do PL levantou questionamentos sobre um possível alinhamento político com aliados de Jair Bolsonaro (PL) e do senador Flávio Bolsonaro (PL). Procurada pela reportagem, a assessoria do ex-ministro afirmou que qualquer definição dependerá do posicionamento nacional do PSDB.

O presidente nacional da sigla, Aécio Neves, já declarou que o partido não pretende apoiar nem a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nem uma eventual candidatura ligada à família Bolsonaro.

Pesquisa mostra força de Ciro no Ceará

Ciro Gomes governou o Ceará entre 1991 e 1994 e segue como uma das principais lideranças políticas do estado. Pesquisa Genial/Quaest divulgada no fim de abril mostrou o tucano em vantagem em um eventual segundo turno contra o atual governador Elmano de Freitas (PT). Segundo o levantamento, Ciro venceria Elmano por 46% a 35%.

Camilo Santana aparece como possível adversário

O cenário muda em uma eventual disputa contra o ministro da Educação, Camilo Santana (PT). Nesse caso, a pesquisa aponta vantagem do petista, que aparece com 44% das intenções de voto, contra 39% de Ciro.

Após o desempenho abaixo do esperado de Elmano nas pesquisas, Camilo Santana, que deixou o ministério em abril, passou a ser cogitado como possível candidato do PT ao governo do Ceará.

Convidado pelo PSDB para disputar o Palácio do Planalto, Ciro havia informado anteriormente que tomaria sua decisão em maio. Em 2022, ainda filiado ao PDT, ele disputou a Presidência da República pela quarta vez e terminou a eleição em quarto lugar, com cerca de 3% dos votos válidos.