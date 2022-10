Lula: 'se Bolsonaro perder, tem que ficar quieto'

"Eu acho que se ele perder, ele tem que ficar quieto, esperar e se preparar para disputar outra eleição, não ficar criando confusão no País", disse o ex-presidente edit

Apoie o 247

ICL

247 - O candidato do PT à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), afirmou nesta quarta-feira (26) que Jair Bolsonaro (PL) tem de "ficar quieto" se perder o segundo turno das eleições no próximo domingo (30). "Eu acho que se ele perder, ele tem que ficar quieto, esperar e se preparar para disputar outra eleição, não ficar criando confusão no País", disse o ex-presidente em entrevista ao ator Paulo Vieira.

"Eu vou esquecer o processo eleitoral. Eu vou ser eleito para governar esse país por quatro anos. Quatro anos é curto para a gente fazer o que tem para fazer. Da minha parte é assim: eu quando perdia as eleições, eu voltava para casa para lamber as minhas feridas e esperar quatro anos. Eu espero, espero que o adversário, sabe, que eu acho que ele vai perder as eleições porque eu acho que vou ganhar", acrescentou.

Também nesta quarta, o ex-presidente recebeu uma carta da Confederação Nacional dos Municípios e prometeu fazer um pacto com prefeitos caso seja eleito para o seu terceiro mandato no Palácio do Planalto.

A pesquisa Ipespe/Abrapel, divulgada nessa terça-feira (25), mostrou o ex-presidente em primeiro lugar contra Bolsonaro na disputa pelo segundo turno, marcado para o dia 30 de outubro.

Lula e Paulo Vieira em O BrasilPod+ https://t.co/SSIFy2cs78 October 26, 2022





Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.