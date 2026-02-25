Mãe de Marielle passa mal em julgamento no STF

247 - A mãe da ex-vereadora Marielle Franco, Marinete da Silva, passou mal na manhã desta terça-feira (25) durante o segundo dia de julgamento, no Supremo Tribunal Federal (STF), dos acusados de serem mandantes do assassinato da parlamentar.

Marinete deixou o plenário da Primeira Turma da Corte por volta das 10h, acompanhada da filha, a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, enquanto acompanhava a sessão que analisa o caso. O julgamento foi retomado nesta manhã com o voto do relator, ministro Alexandre de Moraes.

Visivelmente emocionada, Marinete foi levada a uma sala de apoio ao lado do plenário, onde recebeu atendimento de socorristas. A suspeita é de que ela tenha sofrido um pico de pressão. A família solicitou privacidade e pediu que não fossem feitos registros do momento do atendimento.

Após cerca de 30 minutos, Marinete retornou ao plenário e voltou a acompanhar a sessão.

O caso está sendo julgado pela Primeira Turma do STF, que analisa a responsabilidade dos acusados apontados como mandantes do crime que vitimou Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes. A sessão desta terça-feira marcou a continuidade do julgamento com a apresentação do voto do relator, etapa considerada central no andamento do processo na Corte.