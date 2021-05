Maia ataca ACM Neto por críticas a Doria: 'oportunista, sem caráter, fica com os bolsonaristas'

247 - Nas redes sociais, o deputado federal Rodrigo Maia, ex-DEM, publicou, nesta sexta-feira, 14, ataques ao presidente nacional do DEM, o ex-prefeito de Salvador ACM Neto, que foi chamado de "oportunista" e "sem caráter" por criticar o governador de São Paulo, João Doria (PSDB).

Oportunista. Nunca apoiaria o Doria. https://t.co/HYGqORfC8G — Rodrigo Maia (@RodrigoMaia) May 14, 2021

ACM culpou o governador paulista pela filiação do vice-governador Rodrigo Garcia, ex-DEM, ao PSDB.

A postura desagregadora do governador de São Paulo amplia o seu isolamento político, e reforça a percepção do seu despreparo para liderar um projeto nacional. — ACM Neto (@acmneto_) May 14, 2021

"Filia logo os aliados do Bolsonaro"; "Vice do Bolsonaro, sobrou isso"; "Neto está ficando apenas com os bolsonaristas"; "Sem [sic] caráter é menor que sua altura"; "Justificando o não apoio ao Doria. Sempre disse que não apoiaria o Doria nunca" - disse o ex-presidente da Câmara dos Deputados ao presidente do DEM, em uma série de comentários.

Maia também chamou ACM de "malandro" e lhe disse para voltar para a casa, porque "na política você perdeu o respeito".

Crise de Maia com o DEM

A crise de Maia com ACM e o DEM remonta à época da eleição para Presidência da Câmara quando a maioria de seu partido, apoiada pelo ex-prefeito baiano, o abandonou, apoiando o candidato de Jair Bolsonaro, Arthur Lira (PP), contra seu candidato, Baleia Rossi (MDB) - que perdeu a eleição.

Rodrigo Maia pediu desfiliação do DEM ao Tribunal Superior Eleitoral nesta sexta, afirmando que a legenda se alinhou a Bolsonaro. Ele deve seguir o seu ex-companheiro de partido, o prefeito Eduardo Paes, que saiu do DEM e foi para o PSD.

Maia também sonda ir para o MDB ou para o PSDB.

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.