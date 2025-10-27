Maratona para Escolas Antirracistas será realizada de 27 a 29 de outubro

247 - A Inaperê, consultoria especializada em diversidade, equidade e inclusão (DE&I), lança a “Maratona para Escolas Antirracistas”, uma formação estratégica, gratuita e 100% online, voltada a gestoras e gestores de escolas particulares que desejam dar o primeiro passo real rumo a uma gestão escolar antirracista. O evento acontece nos dias 27, 28 e 29 de outubro, sempre às 19h, e contará com a condução de educadores convidados e de Leonardo Bento e Dedé Ladeira, fundadores da Inaperê e especialistas em educação e relações raciais.

A proposta da Maratona é ir além da sensibilização. Trata-se de um percurso formativo que oferece ferramentas práticas e estratégicas para que escolas implementem políticas antirracistas de forma segura, eficaz e sustentável. Durante os três dias, os participantes terão acesso a exemplos reais de instituições que já estão transformando suas práticas, além de orientações de gestão e planos de ação concretos para aplicar no ambiente escolar.

“Acreditamos que o antirracismo nas escolas precisa sair do campo da intenção e ganhar estrutura, método e planejamento. É isso que queremos oferecer com a Maratona: um guia para quem quer começar com segurança e propósito”, afirma Leonardo Bento, historiador e sócio-fundador da Inaperê.

Já Andréa Ladeira, também historiadora e cofundadora da consultoria, destaca o caráter coletivo da iniciativa: “Nosso trabalho é provocar movimento. Quando uma escola se compromete de forma genuína com a equidade racial, ela impacta toda uma comunidade - professores, estudantes, famílias e o território onde está inserida”.

A “Maratona para Escolas Antirracistas” integra o conjunto de formações que a Inaperê oferece a escolas e empresas em todo o país, com o objetivo de unir rigor acadêmico e aplicabilidade pedagógica. A iniciativa também reforça o compromisso da consultoria com a implementação efetiva das Leis 10.639/03 e 11.645/08, que tornam obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira e indígena nas instituições de ensino.

Serviço: Maratona para Escolas Antirracistas

Data: 27, 28 e 29 de outubroHorário: 19hModalidade: Online e gratuitaPúblico-alvo: Gestoras e gestores de escolas particularesInscrições: https://bit.ly/Inapere_MaratonaParaEscolasAntirracistas

Sobre a Inaperê

A Inaperê é uma consultoria especializada em DE&I e que oferece uma série de ações que visam a ampliação da diversidade e garantia de equidade no ambiente escolar e empresarial. Fundada pelos educadores Leonardo Bento e Andréa Ladeira, desenvolve ações de letramento racial e histórico em escolas, empresas e instituições públicas, aliando rigor acadêmico, prática pedagógica e vivência territorial. Entre seus projetos, destacam-se as consultorias em equidade racial para empresas e escolas, a Biblioteca Comunitária da Paz, as Trilhas das Memórias Negras e o grupo de estudos Entrelinhas Afro-Indígenas, que acontecem mensalmente na cidade de São Paulo.