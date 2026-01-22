Maricá firma acordos globais e aposta no turismo sustentável na Fitur

247 - A cidade de Maricá anunciou, nesta quarta-feira (21/01), a formalização de parcerias estratégicas durante o primeiro dia de participação na Fitur, considerada a maior feira internacional de turismo do mundo, realizada em Madri, na Espanha. Entre os principais atos está a assinatura de uma carta de intenções que prevê investimento inicial de R$ 1,5 bilhão no projeto turístico MARAEY, voltado à ampliação da atividade turística no município.

O complexo turístico deverá contar com três hotéis cinco estrelas e tem previsão de gerar cerca de 18 mil empregos diretos e indiretos durante a fase de construção. Após a conclusão das obras, a estimativa é de aproximadamente 9 mil postos de trabalho permanentes. A arrecadação anual em impostos é projetada em R$ 485 milhões.

Durante a apresentação do projeto, o prefeito Washington Quaquá afirmou que a iniciativa está inserida em um modelo de desenvolvimento urbano planejado e integrado. “Maricá está apostando em um novo padrão de desenvolvimento urbano: planejado, sustentável e integrado, com responsabilidade pela formação profissional e a criação de emprego, caminhando junto à preservação ambiental. Acreditamos na economia das pessoas e o MARAEY está alinhado a essa visão ao criar emprego, renda e novas oportunidades para a nossa gente através do turismo, do desenvolvimento econômico de qualidade e de renda permanente, protegendo e regenerando o riquíssimo patrimônio natural da APA de Maricá”, declarou.

O anúncio ocorre em um contexto de crescimento do turismo no Brasil, que registra aumento de 37%. O setor vem sendo apontado como um dos principais vetores de geração de emprego e renda no país. Nesse cenário, o presidente da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), Marcelo Freixo, destacou o peso econômico da atividade. “O turismo hoje é a nova economia do século XXI: já representa 8% do PIB brasileiro, enquanto o petróleo corresponde a 12%. Temos a certeza absoluta de que será um dos principais geradores de emprego e renda neste século. Por isso, é muito importante trazer a cultura e a natureza para o centro do desenvolvimento do Brasil. Estamos vivendo um grande momento que as cidades precisam aproveitar. E é exatamente isso que Maricá está fazendo’, afirmou.

Na primeira fase, o projeto MARAEY prevê investimento privado total estimado em R$ 4,5 bilhões, além da implementação de ações de capacitação profissional e da priorização da contratação de mão de obra local. Ao longo de 2026, estão previstas 2.300 vagas gratuitas em cursos de qualificação nas áreas de construção civil e hotelaria, destinadas a moradores de Maricá e de municípios vizinhos.

As formações serão realizadas por meio de parcerias entre a Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar), o Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação de Maricá (ICTIM), a Firjan SENAI e o Grupo EHL. Além dos hotéis operados pela rede Marriott International, o projeto inclui formação em gestão hoteleira com apoio do Grupo EHL, mantenedor da École Hôtelière de Lausanne. “O objetivo é desenvolver a educação profissional dos moradores do município e prepará-los para atuar na gestão de hotel e hospedagem. Isso vai qualificar a força de trabalho local, permitindo que principalmente os jovens estejam preparados para atuar nessa no setor”, disse Benjamin Roberts, reitor da instituição.

O complexo também prevê estruturas destinadas a esportes, eventos corporativos, pesquisas ambientais e atividades educacionais, com expectativa de atrair cerca de 500 mil visitantes por ano. Segundo o diretor-presidente da MARÉ (Maricá, Arte, Roteiro e Experiências), Antônio Grassi, a presença do município na feira tem caráter estratégico. “É por isso que estar na FITUR é estratégico para posicionar Maricá no cenário internacional do turismo. A presença do município reforça nossos projetos e amplia a visibilidade dos atrativos da cidade”, afirmou.

O secretário de Turismo de Maricá, José Alexandre, ressaltou o papel do setor na ampliação da captação de recursos. “E o turismo é uma alternativa estratégica para ampliar a captação de recursos. O Complexo Maraey e outras parcerias que estamos buscando reforçam esse caminho, envolvendo empresários, empreendedores e a população nesse novo ciclo de crescimento”, declarou.

O projeto MARAEY inclui ainda intervenções em mobilidade urbana, como a ligação viária entre os distritos de Itaipuaçu e Barra de Maricá, a integração da comunidade de Zacarias ao centro da cidade e a implantação de uma ciclovia de 20 quilômetros, integrada à malha cicloviária municipal. Para o CEO do projeto, Emilio Izquierdo, o empreendimento reúne diferentes frentes de atuação. “MARAEY é um modelo de planejamento urbano que une preservação ambiental rigorosa, infraestrutura de ponta e responsabilidade social, sendo hoje um dos investimentos mais estratégicos do país para o desenvolvimento turístico e imobiliário sustentável”, afirmou.

Além do anúncio do MARAEY, o prefeito Washington Quaquá participou de reunião com o ministro do Turismo de Cuba, Juan Carlos García Granda. No encontro, foram discutidas possibilidades de cooperação entre Maricá e Cuba nas áreas de turismo e cultura, incluindo a proposta de comercialização de produtos da Companhia Alimentos Maricá (AMAR) em hotéis cubanos e outras iniciativas conjuntas voltadas ao setor.