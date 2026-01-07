Maricá encerrou 2025 sem registros de latrocínio e roubos de carga

247 - A prefeitura de Maricá (RJ), por meio da Secretaria de Segurança Cidadã, informou nesta quarta-feira (27) que encerrou o ano de 2025 com indicadores que mantêm o município como referência no estado do Rio de Janeiro no enfrentamento à violência.

Entre os dados destacados estão a ausência de registros de latrocínio (roubo seguido de morte) desde fevereiro de 2024 e o menor índice de letalidade violenta em mais de duas décadas. Outro ponto ressaltado foi o fato de a cidade ter atravessado todo o ano sem ocorrências de roubo de carga.

O prefeito Washington Quaquá celebrou os resultados. “Maricá está se tornando a cidade mais segura do Rio de Janeiro graças ao trabalho de integração, inteligência e tecnologia. Com investimentos constantes em equipamentos e treinamento, os índices de criminalidade seguirão em queda. Aqui a gente dá oportunidade para todo mundo trabalhar. Agora, se quer ser criminoso, vai ser em outro lugar”, disse.

A prefeitura atribui os resultados à atuação integrada da Secretaria de Segurança Cidadã com a Polícia Militar, aliada ao fortalecimento do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp).

Ao longo de 2025, o Ciosp participou diretamente de 231 ocorrências, colaborou na recuperação de 115 veículos – sendo 46 clonados – e auxiliou em 27 prisões com o uso de reconhecimento facial. O sistema também foi utilizado na localização de seis pessoas desaparecidas.

A Guarda Municipal registrou mais de 330 encaminhamentos à delegacia durante o período. Além disso, em 2025, o município avançou na instalação de 20 totens de segurança e mais de 3 mil câmeras de monitoramento, incluindo equipamentos com reconhecimento facial, integrados ao Ciosp e às demais forças de segurança.