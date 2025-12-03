Maricá anuncia fim da aprovação automática em 2026 e inicia nova fase na educação

247 - A rede municipal de Maricá dará início a uma mudança histórica em 2026 com o encerramento da aprovação automática, prática que permitia o avanço escolar mesmo sem desempenho satisfatório. A decisão faz parte de um novo ciclo educacional que reorganiza diretrizes, estrutura e objetivos da política pública do setor. A mudança integra um processo mais amplo de reformulação pedagógica e física da rede municipal

Reestruturação pedagógica e fim de um modelo

Segundo a Secretaria de Educação, o fim da aprovação automática posiciona Maricá entre os primeiros municípios do estado a abolir esse sistema. O secretário de Educação, Rodrigo Moura, destacou que a iniciativa está alinhada ao compromisso de elevar o padrão de ensino. “Quando a gente fala em ensino de qualidade, a gente tem que pensar em um conjunto de ações. Além da reestruturação física da rede, nós estamos fazendo uma reestruturação pedagógica. Com isso, Maricá se torna um dos primeiros municípios do Estado a acabar com a aprovação automática a partir do próximo ano”, afirmou.

Expansão da rede

O forte crescimento populacional registrado nos últimos anos impulsionou a ampliação da rede municipal, que recebe investimentos em infraestrutura, formação docente e tecnologias educacionais. Novas escolas estão sendo erguidas, outras passam por ampliações, e o município reorganiza seu planejamento para garantir atendimento às novas famílias que chegam à cidade.

Hoje, a rede pública reúne 88 unidades escolares, atendendo mais de 30 mil estudantes da Educação Infantil ao Ensino Fundamental II. Entre as políticas de incentivo à continuidade dos estudos, destaca-se o programa Passaporte Universitário, que já concedeu mais de 12 mil bolsas integrais em 44 cursos, incluindo Medicina, em quatro instituições credenciadas.

Ensino bilíngue e novos currículos

Maricá também se diferencia pela presença de dez escolas bilíngues, atendendo turmas do 1º ao 9º ano, com aulas de Francês, Espanhol, Alemão, Inglês e Mandarim. A iniciativa integra a modernização curricular planejada para acompanhar demandas de uma cidade em expansão.

O secretário Rodrigo Moura reforçou que as mudanças são estruturantes e acompanham o ritmo de desenvolvimento local. “Estamos trabalhando para receber novos alunos. Maricá é uma cidade que vem crescendo, que vem recebendo muitas pessoas, e isso reflete na necessidade de ampliação da rede pública municipal de ensino”, concluiu.