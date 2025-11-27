TV 247 logo
      Buscar
      HOME > Sudeste

      Prefeitura de Maricá celebra Dia do Empreendedorismo Feminino com palestras e atrações culturais

      A programação terá painéis sobre empreendedorismo, apresentações culturais, workshops, mesas de debate, rodas de conversa, feira e exposições

      Programação da Prefeitura de Maricá sobre Empreendedorismo Feminino (Foto: Divulgação)

      247 - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Política e Defesa dos Direitos das Mulheres, promove nesta sexta-feira (28), das 9h às 17h, uma programação especial em comemoração ao Dia do Empreendedorismo Feminino. Com o tema “Mulheres que sonham grande e fazem acontecer”, o evento acontecerá no Galpão Tecnológico, em Inoã.

      Siga o Brasil 247 no Google e receba as principais notícias do Brasil e do Mundo

      A programação terá painéis sobre empreendedorismo, apresentações culturais, workshops, mesas de debate, rodas de conversa, feira e exposições, além de atrações culturais e espaço infantil. Também serão oferecidas capacitações, conexões de negócios e a apresentação de produções locais.

      A iniciativa busca promover a troca de vivências e ampliar oportunidades, fortalecendo a economia local e valorizando histórias e práticas que inspiram outras mulheres a empreender com autonomia e segurança.

      A secretária de Política e Defesa dos Direitos das Mulheres, Ingrid Caldas, ressaltou a grande oportunidade de reunir empreendedoras maricaenses e debater sobre as experiências no mercado. 

      “É um evento voltado para toda a família. As mães podem levar seus filhos e aproveitar todas as atividades. Teremos uma grande programação para reunir empreendedoras, futuras empreendedoras e debater sobre experiências, produção local e diversas outras temáticas”, disse.

      O encontro contará com palestras, atividades formativas e atrações culturais. A participação é gratuita, mediante inscrição pelo link: https://encurtador.com.br/JVPW.

      Programação:

      9h – Abertura oficial

      9h10 – Apresentação cultural

      9h30 – Palestra magna: O Poder do Empreendedorismo Feminino na Transformação Social

      10h10 – 1º Painel Temático: Mulheres que Fazem Negócios Acontecerem

      10h50 – Apresentação de serviços, ideias e negócios com potencial para atrair clientes ou investidores

      11h – Painel Temático: Mulheres que Facilitam Negócios

      12h – Intervalo gastronômico

      13h20 – Retorno – Apresentação cultural: Dança Cigana

      13h30 – Workshop: Como Fortalecer sua Marca nas Redes Sociais

      13h30 – Mentorias individuais (salas) e mesas de negócios (salão)

      14h – Workshop: Finanças Descomplicadas para Empreendedoras

      14h – Mentorias individuais (salas) e mesas de negócios (salão)

      14h30 – Painel: Equilíbrio entre Carreira, Maternidade e Autocuidado

      15h10 – Apresentação de serviços, ideias e negócios com potencial para atrair clientes ou investidores

      15h40 – Painel de Coletivos de Mulheres: Unidas Somos Mais Fortes

      16h – 2º Painel Temático: Mulheres que Fazem Negócios Acontecerem

      17h – Encerramento – Apresentação cultural

      Artigos Relacionados

      Tags