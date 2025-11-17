Maricá reduz casos de escabiose em mais de 50% e intensifica ações contra a doença e a desinformação

247 - A Prefeitura de Maricá ampliou as iniciativas de prevenção e esclarecimento sobre a escabiose diante das dúvidas surgidas entre moradores. As ações foram intensificadas pelas secretarias de Saúde e Educação para garantir que a população tenha acesso a informações confiáveis e medidas de cuidado.

Segundo dados do Sistema Único de Saúde (SUS), citados pela administração municipal, o período de janeiro a novembro de 2025 registrou 1.156 casos da doença, contra 2.456 no mesmo intervalo de 2024. A queda de 53% é atribuída ao conjunto de atividades educativas, sanitização de ambientes e monitoramento direto das famílias.

Queda expressiva e reforço das ações públicas

As medidas adotadas incluem orientação às famílias, limpeza reforçada de unidades escolares e áreas públicas, além do fortalecimento das atividades do Programa Saúde na Escola (PSE). O programa realiza rodas de conversa, ações lúdicas e distribuição de materiais informativos, seguindo os protocolos do Ministério da Saúde.

"A queda no número de casos é resultado das políticas públicas implementadas. É importante reforçar: não há surto de escabiose em Maricá. Nosso foco é garantir informação segura e cuidados adequados. A escabiose é uma condição tratável, comum e sazonal, mas que exige orientação clara para evitar reinfecção e ampliar a proteção das famílias", afirma o secretário de Saúde, Marcelo Velho.

Informação segura como estratégia de proteção

Com a chegada do período de temperaturas mais amenas, quando a doença tende a ocorrer com maior frequência, as equipes da Vigilância em Saúde e da Atenção Primária reforçaram o monitoramento e a busca ativa. As ações incluem palestras, visitas domiciliares e acompanhamento das famílias com casos identificados. Em algumas situações, as aulas foram suspensas temporariamente para evitar novas transmissões.

Rede integrada amplia monitoramento e prevenção

A articulação entre Saúde e Educação tem sido central para manter escolas e espaços públicos protegidos. "Cuidar da saúde é parte do nosso compromisso com a Educação. Estamos trabalhando juntos para manter ambientes seguros e acolhedores, orientando estudantes, profissionais e responsáveis", destaca o secretário de Educação, Rodrigo Moura.