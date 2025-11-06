Com Milton Cunha, Maricá prepara um Natal que reluz a força da cultura e identidade brasileira

247 - A Prefeitura de Maricá, por meio da Maricá, Arte, Roteiros e Experiências (MARÉ), apresenta o Natal Brasilidade, inspirado na alma plural do povo brasileiro e traduzido em cenografia e desfile pelo carnavalesco Milton Cunha, que assinou a direção de arte do evento.

“O desfile do ‘Natal Brasilidade’ é um cortejo de celebração da vida, da natureza e do povo. Nele, Papai Noel troca as renas pelos ônibus Vermelhinhos, e as estrelas brilham ao som de tambores, trompetes e cânticos de esperança. Entre alas e alegorias, o Natal ganha o sotaque do Brasil – indígena, nordestino, caiçara, plural – e o perfume das flores tropicais que nascem entre o mar e a serra”, definiu o diretor artístico.

Um espetáculo em que a magia do Natal se mistura à potência das expressões culturais do país, a celebração acontece entre 22 de novembro e 6 de janeiro, e promete transformar Maricá em um grande palco de encantamento – com decoração temática, desfiles, experiências imersivas e atrações culturais que unem o sagrado e o popular em um mesmo compasso.

Milton Cunha trabalha o tema a partir da própria essência de Maricá – cidade litorânea, acolhedora e criativa – e de um Brasil que canta, dança e acredita na beleza da coletividade.

Nesse gesto simbólico, os Vermelhinhos, ícones do programa Tarifa Zero – política pública pioneira da Prefeitura de Maricá que garante transporte gratuito e acessível a toda a população – tornam-se também personagens do espetáculo, representando a mobilidade social e a inclusão que movem a cidade.

Assim como no cotidiano maricaense, em que os ônibus gratuitos conectam bairros, histórias e sonhos, no desfile eles conectam o imaginário natalino ao sentimento coletivo de pertencimento e igualdade.

Parada iluminada

Cada detalhe do desfile, que acontecerá na Orla de Araçatiba, reflete essa proposta de união entre o imaginário natalino e a estética das escolas de samba — marcas registradas do estilo de Milton Cunha. O espetáculo do “Natal Brasilidade” nasce como uma grande narrativa visual sobre o pertencimento, a esperança e o poder da coletividade, transformando a avenida em um palco da memória e da diversidade.

“Cada ala é um pedaço dessa terra abençoada, cada carro alegórico é um poema em movimento: os povos originários guardam o passado, as águas sagradas alimentam o presente e a diversidade abre caminho para o futuro. Nas ruas iluminadas, a cidade se faz enredo, a cultura vira fantasia e a alegria se transforma em linguagem universal”, descreveu Milton.

Mais do que uma celebração natalina, o desfile é uma declaração de amor à cidade e ao Brasil que vive em Maricá. Em um diálogo poético entre o Natal e a brasilidade, Milton reconstrói a figura de Papai Noel e o transforma em símbolo de inclusão e proximidade.

“Aqui, o Natal fala com o coração do povo, dança com o corpo da cidade e brilha com a alma de quem acredita que o amor é a maior forma de resistência. É o Natal de um Brasil que se reinventa em cor, som e solidariedade. É o Natal de Maricá — onde cada luz acesa é um gesto de fé e cada sorriso, uma afirmação de pertencimento”, resume o artista.

O desfile da Parada Iluminada acontecerá diariamente, envolvendo seis carros alegóricos. Cerca de 700 pessoas de Maricá foram selecionadas para atuar nos desfiles e estão ensaiando desde o final de outubro para fazer um Natal inesquecível.

Cidade das Utopias

A criação de Milton Cunha reflete o compromisso da Prefeitura de Maricá com a valorização da cultura, do turismo e da economia criativa e solidária, transformando a cidade em referência no calendário natalino do Estado do Rio de Janeiro.

A escolha por integrar o imaginário do Natal às referências culturais brasileiras – dos povos originários ao samba, das tradições nordestinas aos pescadores do litoral – traduz a visão de um Natal inclusivo e profundamente brasileiro, em sintonia com as políticas públicas que fazem de Maricá um exemplo de gestão voltada para o bem-estar coletivo.

“O ‘Natal Brasilidade’ não é apenas um espetáculo visual, mas um gesto afetivo que traduz o orgulho de ser maricaense e o desejo de um Natal que abrace a todos. Em suas alas desfilam símbolos da fé, da liberdade e da luta por um mundo mais justo e humano. A cidade torna-se, assim, metáfora viva do país que sonha e constrói, com as próprias mãos, um futuro luminoso e generoso”, conclui Milton Cunha.