Maricá prepara construção de "Cidade da Segurança" para centralizar operações

247 - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Segurança Cidadã, oficializou na tarde desta segunda-feira (1) a compra de um terreno destinado à construção da "Cidade da Segurança".

De acordo com a administração, o novo complexo unificado reunirá estruturas modernas, centralizando as operações da Guarda Municipal. O espaço incluirá área de treinamentos, estande de tiros, espaço para capacitações, além de um novo Centro Integrado de Comando e Controle com câmeras inteligentes e monitoramento.

A Cidade também vai abrigar a sede da secretaria e a operação da Polícia Militar.

“A Cidade da Segurança faz parte de grandes investimentos na segurança que estamos fazendo. Vamos dobrar o efetivo da Guarda Municipal em três anos, investir em inteligência, com mais câmeras com inteligência artificial para reconhecer pessoas e veículos. Também estamos treinando a Guarda Municipal para atuar como uma força de segurança parceira da Polícia Militar. Não vamos permitir a ocupação do território de Maricá pelo crime organizado”, declarou o prefeito Washington Quaquá durante a solenidade.

O secretário de Segurança Cidadã, coronel Julio Veras, ressaltou que o município avança em infraestrutura e planejamento, acompanhando o ritmo de crescimento local.

“Nosso município cresce 10% ao ano. Os equipamentos de segurança que temos hoje são suficientes para o cenário atual. A Cidade da Segurança faz parte da visão do prefeito Quaquá de olhar para o futuro da cidade. O nosso novo Centro Integrado de Segurança e Controle estará pronto para o futuro da cidade, para treinar nossas equipes para uma cidade maior e que estará aberto a treinar as Guardas Municipais das cidades vizinhas, de toda a região e do Brasil”, afirmou.

Segurança e desenvolvimento

O presidente da Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar), Celso Pansera, ressaltou a importância da segurança para consolidar novos investimentos e impulsionar a economia local.

“Uma série de investimentos estão chegando. Estamos alinhando a chegada de empresas para fabricação de tratores, caminhões e até aviões. Teremos um porto, um Distrito Industrial. Com isso, viveremos uma nova explosão demográfica. Precisamos garantir segurança para quem estará aqui e para os investimentos que virão”, afirmou.

Inteligência nas ruas

A parceria entre Maricá e a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro segue gerando resultados expressivos, diz o comunicado da prefeitura. Com o convênio, que permite efetuar prisões por reconhecimento facial e identificar veículos roubados ou furtados, o município afirma que registrou queda nos principais indicadores de segurança.

Em 2025, Maricá alcançou o menor índice de letalidade violenta desde 2003 e completou um ano e meio sem casos de latrocínio, de acordo com os dados oficiais. Somente neste ano, foram realizadas 26 prisões, cinco pessoas desaparecidas foram localizadas, 109 veículos roubados ou furtados recuperados e mais de 300 ocorrências encaminhadas à delegacia.

A expansão tecnológica inclui 20 totens de segurança em pontos estratégicos, quase 40 câmeras dedicadas ao reconhecimento facial e cerca de três mil câmeras de videomonitoramento integradas ao Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública).

