Maricá celebra identidade latino-americana na abertura do Festival Somos Latinos

247 - A cidade de Maricá deu início, nesta quinta-feira (27), a uma grande celebração da cultura latino-americana com a abertura do Festival Somos Latinos, realizada no museu Casa Darcy Ribeiro. A solenidade marcou o começo de uma extensa programação musical e artística que ocupará a Arena da Barra até domingo (30), reunindo representantes de diversos países do continente.

De acordo com informações divulgadas pela Prefeitura de Maricá, responsável pelo evento por meio da companhia Maricá, Arte, Roteiros e Experiências (MARÉ), o festival vai reunir centenas de artistas de 20 nações latino-americanas. Entre os destaques brasileiros desta edição estão Criolo, Mart’nália e Braza.

O presidente da MARÉ, Antônio Grassi, ressaltou que o festival reforça a vocação multicultural da cidade e amplia o diálogo com outras culturas. “O maricaense vai poder conhecer muitos outros países nestes dias através das linguagens artísticas, do contato com outros povos, mas estando no seu próprio lugar. É esse o caminho que enxergamos para não só trazer pessoas para cá, mas também de levar Maricá para o mundo. A atividade cultural não é somente para o turista, mas também para o cidadão que deve ser participante, se fazer presente, não só na feitura, mas também usufruir disso tudo”, afirmou.

A escolha do museu Casa Darcy Ribeiro para a abertura reforçou o simbolismo da iniciativa. O antropólogo e educador, reconhecido por sua reflexão sobre a identidade brasileira e latino-americana, viveu no exílio em países como Uruguai, Chile, Peru e México, onde deu aulas, escreveu e colaborou para a criação de universidades. Para o secretário de Cultura e das Utopias, Sady Bianchin, o legado do intelectual permanece fundamental. “Darcy é emblemático na construção do que é ser latino-americano, do que é ser brasileiro, e das novas civilizações que aqui surgiram”, destacou.

O secretário de Comunicação de Maricá, Keffin Gracher, apontou que o encontro cultural fortalece vínculos históricos entre países vizinhos. “É a chance de oxigenar as nossas relações latinas que são tão negligenciadas pelo eurocentrismo. É muito importante que a gente tenha consciência de onde viemos e como fomos formados. E iniciar tudo isso nesta casa é muito simbólico. Nós vamos nos encontrar na nossa diversidade cultural nesse festival”, declarou.

Migrantes e refugiados presentes no município também têm papel relevante no festival. O haitiano Garry Ulissy, integrante do Grupo de Solidariedade e Amizade de Migrantes e Refugiados de Maricá (GSAM), destacou o impacto social do evento. “Ações como esta fazem o mundo nos olhar diferente. Nos insere na dinâmica e permite que a sociedade aproveite a contribuição cultural que trazemos, assim como a gente aproveita o que aprendemos aqui. O festival integra e se contrapõe ao que acontece em outras partes do mundo, que separa”, disse.

Arena da Barra se transforma na capital latina até domingo

Com entrada livre, a Arena da Barra se tornará o centro das atividades do festival, abrigando apresentações de música, dança, performances, gastronomia e oficinas abertas ao público. Um concurso literário de crônicas e contos também integra a programação, com informações disponíveis no site www.somoslatinos.com.br. As inscrições para oficinas podem ser feitas em: https://www.sympla.com.br/evento/festival-somos-latinos-oficinas/3224780.

A programação musical reúne artistas de diferentes vertentes, entre eles Miss Bolivia, Songoro Cosongo, RaraW, Móveis Coloniais de Acaju, Isleña Antumalen, Kae Guajajara, The Skatalites e outros nomes da cena latino-americana.

Programação musical:

28/11 – Espaço Gastronômico, 16h–0h

16h – Thiago Dantas (Prata da Casa)

17h – Samba Que Elas Querem

18h – Miss Bolivia (Argentina) – Part. Especial Alessandra Leão

19h – Songoro Cosongo – Ritmos da diáspora africana

20h – RaraW (Haiti)

21h – Criolo

22h – Dj Festa Bogotá

23h – Encerramento

29/11 – Espaço Gastronômico, 13h–0h

13h – Abertura do espaço

14h – Oficinas

15h – Grupo Chega Mais (Pratas da Casa)

16h – Sebastian (México e Brasil)

16h – Caporales Mi Viejo (Bolívia)

17h – Final da Libertadores – Flamengo x Palmeiras

18h – Móveis Coloniais de Acaju

20h – Isleña Antumalen (Chile) recebe Kae Guajajara (Maranhão)

21h – Mart’nália

22h – Dj Festa Baila Baila

23h – Encerramento

30/11 – Espaço Gastronômico, 13h–0h