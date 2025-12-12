Modelo de Maricá em políticas públicas e segurança é destaque na mídia nacional

247 - A atuação de Maricá em políticas públicas integradas à segurança ganhou destaque nacional nesta sexta-feira (12), com a publicação de um artigo assinado pelo prefeito Washington Quaquá no jornal Folha de São Paulo. O texto evidencia como o município vem combinando ações sociais, presença institucional e investimentos em tecnologia e prevenção como parte de uma estratégia mais ampla de segurança pública.

No artigo, o prefeito contextualiza o debate nacional e destaca a necessidade de uma abordagem mais realista e integrada. “Segurança pública é um tripé, com três eixos que não são opções ideológicas, mas partes de uma mesma estratégia”, pontua. A publicação ressalta o papel decisivo dos municípios na construção de ambientes seguros e socialmente protegidos, perspectiva que Maricá já vem aplicando de forma avançada nos últimos anos.

Maricá como referência em políticas combinadas

O texto mostra como a segurança pública pode ser fortalecida por políticas sociais robustas. “Em Maricá, construímos uma rede de políticas sociais, com mobilidade gratuita, renda básica municipal e inclusão produtiva. Segurança não se faz só com viatura”, pondera.

O prefeito cita ainda que disputas simbólicas dentro das comunidades, antes dominadas pela imagem do crime como sinônimo de “sucesso”, vêm sendo substituídas por novas referências, como os estudantes do Passaporte Universitário, programa que permite que jovens da periferia ingressem no ensino superior. “Em Maricá, muitos deles hoje são médicos atendendo sua própria comunidade”.

O texto publicado pela Folha de São Paulo cita iniciativas práticas implementadas pela Prefeitura de Maricá que fortalecem o ecossistema de segurança no território, como o reforço da Guarda Municipal, com ampliação do efetivo, capacitação contínua e novos equipamentos; o Centro de Operações de Maricá (COM), que integra monitoramento urbano e resposta rápida com tecnologia e equipes especializadas; a Defesa Civil estruturada, com sistemas de alerta, ações de prevenção, mapeamento de risco e reassentamento seguro de famílias vulneráveis; iluminação pública em LED, ampliada para melhorar a sensação de segurança e qualificar o espaço urbano; políticas sociais estruturantes, como o Tarifa Zero, a Renda Básica de Cidadania com moeda Mumbuca, e programas de formação profissional, todos citados no artigo como pilares do segundo eixo da estratégia nacional de segurança defendida pelo prefeito.

O artigo também destaca a importância da atuação integrada entre estados, União e municípios na asfixia financeira de organizações criminosas e na retomada do controle territorial pelo Estado. “Não há contradição entre defender direitos humanos e defender a presença firme do Estado”, afirma.