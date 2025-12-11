Maricá expande tarifa zero e terá vans municipais gratuitas a partir de janeiro

247 - A Prefeitura de Maricá anunciou a criação de um novo modal gratuito de transporte público: as vans municipais que passarão a operar sem cobrança de tarifa a partir de 5 de janeiro de 2026. A medida foi informada pelo prefeito Washington Quaquá (PT) durante evento realizado na noite de quarta-feira (10), reforçando a estratégia de ampliação da mobilidade urbana no município.

A iniciativa integra a expansão do programa Tarifa Zero, já consolidado com os ônibus Vermelhinhos. Quaquá destacou que a mudança representa uma guinada histórica na política de transporte local. “Há 16 anos, as vans em Maricá eram proibidas de entrar na cidade. Agora, nós vamos colocar a van Tarifa Zero, assim como fizemos com os ônibus. Mais à frente, o objetivo é termos a frota elétrica. Mas, a partir de janeiro, as vans já serão gratuitas”, afirmou.

A gratuidade valerá para todos os passageiros, sem necessidade de cadastro prévio ou do Cartão Mumbuca Transporte. Assim como ocorreu com os ônibus municipais, a inclusão das vans amplia o acesso da população ao transporte público, especialmente em bairros onde esse modal é a principal alternativa de deslocamento.

Os Vermelhinhos operam há 11 anos sem cobrança e se tornaram referência nacional em políticas de mobilidade inclusiva. A experiência contribuiu para reduzir gastos da população, impulsionar o comércio e facilitar o acesso ao trabalho, à educação e a serviços públicos. Com a chegada das vans gratuitas, Maricá passa a oferecer três modais municipais com tarifa zero: ônibus, bicicletas e vans.

A administração municipal também projeta avanços tecnológicos no sistema, incluindo a futura substituição da frota por veículos elétricos, ampliando o compromisso com sustentabilidade e modernização do transporte urbano.