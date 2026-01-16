Maricá sobe em ranking estadual como uma das cidades mais rápidas na abertura de empresas

247 - A prefeitura de Maricá (RJ), por meio da Secretaria de Gestão Tributária e Fiscal, informou nesta sexta-feira (16) que o município alcançou, pela primeira vez, a 4ª colocação estadual no ranking de velocidade de abertura de empresas do Centro de Liderança Pública (CLP). A cidade avançou uma posição no estado do Rio de Janeiro em relação à edição anterior do levantamento, além de figurar em 15º lugar entre os municípios do Sudeste e na 118ª posição no ranking nacional, que avalia mais de 5 mil cidades.

O reconhecimento ocorre pouco depois de a Junta Comercial registrar um crescimento de 23% no número de empresas abertas em Maricá na comparação com 2024, indicando maior atratividade do município para novos investimentos, impulsionada pela redução da burocracia e pela maior agilidade nos processos.

“Esse resultado é fruto de uma política pública voltada à desburocratização, à modernização da gestão tributária e, sobretudo, à economia de tempo e de recursos. A integração entre os órgãos envolvidos na abertura de empresas e a simplificação dos procedimentos tornaram o município mais ágil e eficiente, reduzindo custos para quem empreende, fortalecendo o ambiente de negócios e contribuindo diretamente para a geração de emprego e renda na cidade”, destacou a secretária de Gestão Tributária e Fiscal, Lawrice Souza.

Os dados integram os Rankings de Competitividade dos Estados e dos Municípios, elaborados pelo Centro de Liderança Pública, cujo objetivo é medir a capacidade dos entes federativos de promover bem-estar à população. O ranking completo está disponível em https://rankingdecompetitividade.org.br/municipios/