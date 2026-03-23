Marina Silva passa mal durante abertura da COP15 em Campo Grande

247 - A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, passou mal neste domingo (22) durante a sessão especial da COP15, realizada no Palácio Popular da Cultura, em Campo Grande. As informações foram divulgadas pela CNN Brasil.

Segundo a assessoria da ministra, ela apresentou um leve aumento da pressão arterial, acompanhado de episódios de enjoo, o que exigiu atendimento imediato da equipe médica da Presidência. Apesar do susto, Marina passa bem.Após ser atendida por profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), a ministra conseguiu se recuperar e retornou à programação oficial, chegando a discursar normalmente no evento, que reúne autoridades nacionais e internacionais para debater questões ambientais.

De acordo com sua equipe, o mal-estar foi provocado pelas condições do ambiente, considerado abafado, com temperatura em torno de 32ºC no local da cerimônia.

Por conta do episódio, Marina Silva não participou da foto oficial ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do presidente do Paraguai, Santiago Peña.

A abertura da COP15 também ocorreu sem a presença da ministra dos Povos Indígenas, Sonia Guajajara, que está internada em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em São Paulo, após suspeita de infecção.

O presidente Lula participou do evento acompanhado de integrantes do primeiro escalão do governo, incluindo o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e as ministras Simone Tebet (Planejamento e Orçamento) e Luciana Santos (Ciência, Tecnologia e Inovação), além de outras autoridades.

A COP15 reúne lideranças políticas e especialistas para discutir estratégias globais voltadas à preservação ambiental e ao enfrentamento das mudanças climáticas, em um momento de crescente preocupação internacional com eventos extremos e degradação dos ecossistemas.