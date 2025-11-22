Marina Silva ressalta conquistas da COP30, mas diz que ‘sonhávamos com mais resultados’

247 – A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, fez um balanço crítico sobre os resultados da COP30 durante o discurso de encerramento da plenária final, em Belém, neste sábado (22).

Marina afirmou que temas considerados estratégicos — como o “mapa do caminho” para deter o desmatamento e acelerar a transição energética — ficaram de fora do texto oficial por falta de consenso entre os países.

Ainda assim, ela assegurou que a presidência brasileira da COP30 apresentará dois roadmaps independentes: um dedicado a frear e reverter o desmatamento e outro orientado à transição “justa, ordenada e equitativa” para longe dos combustíveis fósseis. Ambos, reforçou, serão fundamentados na ciência.

Ao rememorar a Rio-92, a ministra fez um paralelo entre a ambição daquela época e o cenário atual. Segundo ela, se os negociadores de três décadas atrás observassem a situação presente, diriam que “sonhavam com muito mais resultados”.

Avanços da conferência

A ministra destacou ainda o impacto de realizar a COP30 “no coração da Amazônia”, o que ampliou o protagonismo de povos indígenas, comunidades tradicionais e afrodescendentes nas discussões climáticas.

Entre os avanços reconhecidos, ela também citou a ampliação da presença desses grupos na pauta da transição justa, o lançamento do Tropical Forests Forever Facility (TFFF) e a promessa de países desenvolvidos de triplicar o financiamento voltado à adaptação até 2035 — compromisso incluído no documento do Mutirão Global.

Encerrando o discurso, a ministra defendeu a persistência das negociações multilaterais, mesmo diante de atrasos e disputas. Para ela, há continuidade entre a ambição da Rio-92 e o esforço diplomático atual. Agradecendo às delegações presentes em Belém, afirmou: “Talvez não os tenhamos recebido como vocês merecem, mas os recebemos da forma como achamos que é o nosso gesto de amor à humanidade e ao equilíbrio do planeta”.