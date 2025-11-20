TV 247 logo
      Buscar
      HOME > COP30

      Lula diz que um dia vai convencer Trump de que questão climática é séria

      Trump não compareceu à cúpula climática e, no início do ano, retirou mais uma vez os Estados Unidos do acordo do clima de Paris

      Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante conversa com a imprensa. Parque da Cidade – Belém (PA) Foto: Ricardo Stuckert / PR (Foto: Ricardo Stuckert)

      BELÉM (Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse estar feliz nesta quarta-feira, após reunião na conferência climática COP30, ao ponto de acreditar que um dia irá convencer o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre a seriedade da questão climática.

      Siga o Brasil 247 no Google e receba as principais notícias do Brasil e do Mundo

      Visivelmente animado, Lula elogiou sua equipe de negociadores em ação na conferência e reforçou a necessidade de se trabalhar pela via do convencimento.

      "Não queremos impor nada. Queremos apenas dizer: é possível? E se é possível, vamos tentar construir juntos", disse Lula, ao lado da ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, e do presidente da COP30, embaixador André Corrêa do Lago.

      "Por isso, eu estou feliz. Eu estou tão feliz que um dia haverei de convencer o presidente dos Estados Unidos de que a questão climática é séria e de que o desenvolvimento verde é necessário."

      Trump não compareceu à cúpula climática e, no início do ano, retirou mais uma vez os Estados Unidos do acordo do clima de Paris.

      Pouco antes, Marina anunciou que a Alemanha vai contribuir com 1 bilhão de euros para o Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF).

      Artigos Relacionados

      Tags