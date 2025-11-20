Lula diz que um dia vai convencer Trump de que questão climática é séria

BELÉM (Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse estar feliz nesta quarta-feira, após reunião na conferência climática COP30, ao ponto de acreditar que um dia irá convencer o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre a seriedade da questão climática.

Visivelmente animado, Lula elogiou sua equipe de negociadores em ação na conferência e reforçou a necessidade de se trabalhar pela via do convencimento.

"Não queremos impor nada. Queremos apenas dizer: é possível? E se é possível, vamos tentar construir juntos", disse Lula, ao lado da ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, e do presidente da COP30, embaixador André Corrêa do Lago.

"Por isso, eu estou feliz. Eu estou tão feliz que um dia haverei de convencer o presidente dos Estados Unidos de que a questão climática é séria e de que o desenvolvimento verde é necessário."

Trump não compareceu à cúpula climática e, no início do ano, retirou mais uma vez os Estados Unidos do acordo do clima de Paris.

Pouco antes, Marina anunciou que a Alemanha vai contribuir com 1 bilhão de euros para o Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF).