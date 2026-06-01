Mário Frias defende produtora de filme sobre Bolsonaro: “tudo será esclarecido”

247 - O deputado federal Mário Frias (PL-RJ) saiu em defesa da empresária Karina Gama após ela se tornar alvo de uma operação da Polícia Civil nesta segunda-feira (1). Segundo a coluna da jornalista Bela Megale, de O Globo, a produtora do filme Dark Horse, que retrata a trajetória política do ex-presidente Jair Bolsonaro, é investigada por suspeitas relacionadas a um contrato firmado por sua ONG com a Prefeitura de São Paulo.

As autoridades apuram possíveis irregularidades em um contrato de R$ 108 milhões celebrado entre a gestão do prefeito Ricardo Nunes (MDB) e o Instituto Conhecer Brasil (ICB), entidade comandada por Karina Gama. Os investigadores também buscam esclarecer se recursos vinculados ao acordo teriam sido utilizados, ainda que de forma indireta, no financiamento do longa-metragem sobre Bolsonaro.

Apoio de Mário Frias

Considerado um dos aliados mais próximos de Bolsonaro, Mário Frias manifestou apoio público à empresária e afirmou confiar plenamente em sua conduta. “Confiamos irrestritamente nela. Karina está sendo usada politicamente. Tudo será amplamente explicado”, declarou o parlamentar.

Frias também afirmou que não existe relação entre o contrato investigado e a produção do filme. Segundo ele, as suspeitas que tentam associar os dois temas não fazem sentido. O deputado classificou como “desconexa” a tentativa de vincular o acordo firmado pela ONG ao projeto cinematográfico sobre o ex-mandatário.

Relação com o filme e repasses públicos

Mário Frias integra diretamente a equipe responsável pela produção de Dark Horse. Ele atua como roteirista e produtor executivo do filme, enquanto Karina Gama é proprietária da Go Up Entertainment, produtora responsável pela obra.

A relação entre ambos também se estende ao campo político. De acordo com reportagem do G1, Karina prestou serviços de consultoria para a campanha eleitoral de Frias em 2022.

Além disso, o parlamentar destinou cerca de R$ 2 milhões em emendas parlamentares ao Instituto Conhecer Brasil. Os repasses passaram a integrar o conjunto de informações analisadas pelos órgãos de investigação.

STF acompanha apuração

O Supremo Tribunal Federal (STF) determinou a abertura de uma apuração preliminar relacionada às transações envolvendo recursos destinados ao instituto comandado por Karina Gama.