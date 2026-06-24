Mario Frias retorna ao Brasil após viagem ao exterior sem autorização da Câmara

247 - O deputado federal Mario Frias (PL-SP) retornou ao Brasil na tarde desta quarta-feira (24), após cumprir compromissos no exterior sem autorização prévia da Câmara dos Deputados para participação em missão oficial internacional.

De acordo com informações publicadas pelo portal Metrópoles, o parlamentar esteve nos Estados Unidos e no Reino do Bahrein antes de desembarcar em Brasília. Na chegada ao país, Frias comentou que a prestação de contas relacionada ao senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) sobre o filme Dark Horse já havia sido realizada. Ele também confirmou que retornava do Bahrein, país localizado no Oriente Médio.

A viagem ocorre em meio a questionamentos do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a situação funcional do deputado e os períodos em que ele estaria autorizado a participar de missões oficiais fora do Brasil.

STF solicita esclarecimentos

O STF requisitou informações sobre a condição funcional de Mario Frias e sobre eventual autorização para participação em missão oficial internacional. A medida foi tomada após a Corte enfrentar dificuldades para localizar e intimar o parlamentar ao longo de quase um mês.

Segundo o tribunal, a intenção era obter esclarecimentos de Frias sobre recursos oriundos de emendas parlamentares destinados ao Instituto Conhecer Brasil, organização ligada à produção do filme Dark Horse.

A obra cinematográfica retrata a trajetória política do ex-presidente Jair Bolsonaro e está no centro dos questionamentos que motivaram a tentativa de intimação do deputado.

Investigação envolve repasses para ONG

O caso ganhou relevância após o STF buscar informações sobre a destinação de verbas parlamentares relacionadas à entidade envolvida na produção do documentário.

A Corte pretende esclarecer aspectos ligados aos repasses de recursos públicos e à participação do parlamentar no processo que direcionou emendas para a organização.

Até o momento, as informações divulgadas indicam que o tribunal segue aguardando os esclarecimentos solicitados, enquanto acompanha a situação funcional de Mario Frias e os detalhes de sua viagem internacional.