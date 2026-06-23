E-mail ligado a produtora de Dark Horse aparece em notas de Mario Frias

247 - Duas notas fiscais de hospedagem do deputado federal Mario Frias (PL) e de seu então chefe de gabinete, Raphael Augusto Azevedo, registraram um endereço eletrônico associado a Karina Ferreira da Gama, produtora do filme Dark Horse, obra sobre Jair Bolsonaro (PL); o e-mail ligado à produtora de Dark horse foi usado em notas de hotel reembolsadas pela Câmara ao deputado Mario Frias, segundo informações do Amado Mundo.

Os documentos foram emitidos pelo Hotel Mercure, em Campinas, no interior de São Paulo, em 28 de abril de 2023. O endereço karinamercosul2@gmail.com aparece nas notas fiscais atribuídas a Frias e a Azevedo.

As despesas, nos valores de R$ 594,30 e R$ 513, foram apresentadas à Câmara dos Deputados dentro da Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar. O ressarcimento foi feito ao parlamentar, conforme os registros citados na publicação original.

O mesmo e-mail também aparece no registro do domínio do Instituto Conhecer Brasil (ICB) e no cadastro da Receita Federal da Gama Participações Ltda., holding da empresária Karina Ferreira da Gama.

Karina é investigada pela Polícia Civil de São Paulo e pela Polícia Federal em apurações sobre a destinação de recursos públicos à produção do filme Dark horse. Mario Frias atua como produtor executivo da obra.

O deputado também é alvo de apuração no Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a suposta destinação de R$ 2 milhões em emendas parlamentares ao Instituto Conhecer Brasil. A entidade é vinculada à produtora Go Up Entertainment, responsável pela produção de Dark horse.

Raphael Augusto Azevedo ocupou o cargo de chefe de gabinete de Mario Frias até fevereiro de 2024. Ele também foi citado por uma ex-assessora do deputado em um suposto esquema de “rachadinha” no gabinete parlamentar.