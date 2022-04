Membros de gabinete paralelo, pastores foram 127 vezes ao MEC e ao FNDE no governo Bolsonaro

Arilton Moura esteve 90 vezes no MEC, considerando todo o período em que Milton Ribeiro esteve na pasta. O pastor Gilmar Santos esteve 13 no ministério edit

247 - Os pastores evangélicos Arilton Moura e Gilmar Santos visitaram 127 vezes o Ministério da Educação (MEC) e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) durante o governo Jair Bolsonaro (PL), de acordo com dados publicados nesta terça-feira (26) pelo jornal Folha de S.Paulo, através da Lei de Acesso à Informação (LAI). Arilton esteve 90 vezes na pasta, média de uma vez por semana, considerando todo o período em que Ribeiro esteve no MEC. O pastor Gilmar, que é chefe de Arilton, esteve 13 no ministério. Os religiosos também estiveram 35 vezes no Palácio Planalto desde 2019.

Em março vazou uma gravação na qual o então ministro da Educação, pastor Milton Ribeiro, afirmou que o governo prioriza, na liberação de verba, prefeituras com pedidos negociados por dois pastores (sem cargo na gestão federal). O caso levou o Ribeiro a pedir demissão. O "Bolsolão do MEC" teve ampla repercussão nas redes sociais.

A agenda oficial do MEC registrou somente 34 encontros de ao menos um dos pastores com autoridades da pasta de setembro de 2020 a 16 de fevereiro de 2022.

Arilton foi 21 vezes ao FNDE e Gilmar, três. O fundo é ligado ao MEC e responsável pelas transferências de recursos federais da educação a prefeituras - o fundo também esteve envolvido no chamado 'Bolsolão do Busão'. Uma licitação do FNDE prevê um custo até 55% maior, ou R$ 732 milhões a mais, para a aquisição de 3,8 mil ônibus escolares.

Em março, Ribeiro disse à Polícia Federal que Jair Bolsonaro pediu para receber o pastor Gilmar Santos.

Mais detalhes

De acordo com dados do MEC, 42 visitas de Arilton foram marcadas de forma genérica para "outro destino", e 38 para o gabinete do ministro. Ele também teria ido oito vezes para a Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica. Visitou a Secretaria-Executiva em uma oportunidade e a Assessoria de Comunicação Social em outra.

O secretário-executivo do MEC no período dessas visitas era o atual ministro da Educação, Victor Godoy Veiga.

O pastor Gilmar foi 11 vezes ao gabinete do ministro. Visitou uma vez "outro destino" e outra a Assessoria de Comunicação Social.

A primeira visita de Arilton ao MEC aconteceu em agosto de 2019, e a última foi registrada em 4 de março de 2022. Ele entrou 47 vezes pela entrada privativa da pasta.

Segundo informações repassadas pela Educação, Gilmar fez a primeira visita à pasta em dezembro de 2020. A última teria ocorrido em dezembro do ano seguinte.

