Mendonça determinou bloqueio de aeronave de R$ 10 milhões de Ciro Nogueira

247 - A operação da Polícia Federal (PF) que apura as ligações do senador Ciro Nogueira (PP-PI) com o caso Master resultou no bloqueio de uma aeronave avaliada em R$ 10 milhões que permanece registrada em nome do parlamentar. Segundo o SBT News, a medida foi determinada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça no início de maio, mas não constava publicamente na decisão judicial nem nas informações divulgadas pela corporação.

O bloqueio foi identificado a partir da certidão de propriedade e ônus reais da aeronave. Os documentos apontam que o senador vendeu o avião, mas a transferência definitiva ainda não foi concluída. A aeronave é um Beechcraft B200 King Air, negociado com empresas ligadas ao produtor de eventos Netinho Lins e ao cantor de forró Luan Estilizado.

A venda ocorreu em agosto de 2023 pelo valor de US$ 2 milhões, equivalente a cerca de R$ 9,5 milhões na cotação da época. O modelo adotado foi o de reserva de domínio, modalidade em que a propriedade só é transferida após a quitação integral do contrato.

Os registros indicam que Netinho Lins e Luan Estilizado mantêm proximidade com Ciro Nogueira e com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB). O cantor chegou a se apresentar na comemoração da eleição de Motta para o comando da Câmara, em fevereiro de 2025, em Brasília (DF).

Lucro de 140% na negociação

Os documentos consultados mostram que Ciro Nogueira obteve lucro aproximado de 140% na venda da aeronave. O avião havia sido adquirido inicialmente, em setembro de 2016, pela construtora Torra Ltda., pertencente a Raimundo Nogueira, irmão do senador e apontado pela Polícia Federal como administrador dos negócios do parlamentar.

Na ocasião, a aeronave foi comprada por R$ 2,8 milhões. Ao longo de sete anos, Ciro Nogueira e sua ex-esposa, Iracema Nogueira, passaram a adquirir participações no bem até assumirem a propriedade integral em uma operação que totalizou cerca de R$ 4 milhões.

Documentos da Agência Nacional de Aviação Civil indicam que o pagamento da aeronave pelos compradores foi parcelado entre dezembro de 2023 e novembro de 2025. Apesar disso, a transferência formal da propriedade ainda não foi concluída.

Em nota, o grupo DuBem, de Netinho Lins, afirmou que "os trâmites para a transferência da aeronave estão em curso e deverão ser finalizados em breve". Já a empresa de Luan Estilizado declarou que a "aeronave permaneceu na titularidade dos vendedores, conforme previsto contratualmente, estando em fase de transferência do domínio".