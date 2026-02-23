Mendonça se reúne hoje com PF para avançar na investigação do caso Master

247 - O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), agendou para esta segunda-feira (23), uma reunião com a Polícia Federal (PF) para tratar do andamento das investigações relacionadas ao caso Master. O encontro deve marcar uma nova etapa na condução do processo, que passou recentemente à relatoria do magistrado.As informações foram divulgadas pelo jornal O Globo, que aponta a expectativa de que a Polícia Federal entregue ao ministro um relatório atualizado sobre as apurações. O documento é considerado peça-chave para a definição dos próximos encaminhamentos do caso.

Mendonça assumiu a relatoria após a crise envolvendo o ministro Dias Toffoli, que teria sido mencionado em análise da PF sobre mensagens encontradas no celular de Daniel Vorcaro, proprietário do banco que foi liquidado no ano passado. A mudança de relator ocorreu por sorteio no Supremo.

O encontro desta segunda-feira ocorre depois de o ministro ter determinado a retomada do que classificou como “fluxo ordinário” das diligências. A decisão autorizou a reativação de perícias, oitivas e demais medidas investigativas, retirando limitações que vinham sendo impostas ao trabalho da Polícia Federal.

O acordo para o envio de um relatório detalhado foi firmado entre Mendonça e a cúpula da PF logo após a definição do novo relator. A reunião contou com a participação de delegados e técnicos responsáveis pelo caso, que apresentaram informações sobre o estágio das investigações.

O material em elaboração pela Polícia Federal é visto como fundamental para subsidiar uma decisão sobre a competência do processo. Entre as possibilidades em análise está a manutenção do caso no Supremo Tribunal Federal ou o encaminhamento, total ou parcial, das investigações para instâncias inferiores.

Há avaliação de que o ministro ainda necessita de maior aprofundamento no conteúdo dos autos, já que assumiu a relatoria há cerca de uma semana. A partir da análise do relatório e das informações apresentadas pela PF, Mendonça deverá definir os próximos passos da investigação. Até o momento, todo o acervo processual permanece sob responsabilidade do STF.