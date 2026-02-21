Mendonça convoca PF para novo encontro na segunda-feira sobre investigação do caso Master

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), André Mendonça, convocou a Polícia Federal (PF) para uma nova reunião na próxima segunda-feira (23) para tratar das investigações sobre supostas irregularidades no banco Master. O encontro terá como objetivo fazer um balanço do andamento das apurações e definir os próximos passos do caso, que está sob a relatoria de Mendonça desde 12 de fevereiro, após a saída do ministro Dias Toffoli da função. As informações são do G1.

Em uma das primeiras medidas como relator, Mendonça reuniu-se com os investigadores no dia 13 para obter uma visão geral do andamento das investigações. Na última quinta-feira (19), ele determinou a retomada do "fluxo ordinário" de ações de perícia e depoimentos, revertendo a decisão de Toffoli, que havia indicado quais peritos da PF deveriam analisar os materiais.

Perícia envolve cerca de 100 dispositivos eletrônicos

Segundo o Instituto Nacional de Criminalística, a perícia do caso Master envolve cerca de 100 dispositivos eletrônicos, estimando-se que um único perito consumiria aproximadamente 20 semanas de trabalho exclusivo para extrair todos os dados. A Polícia Federal havia solicitado que a análise fosse distribuída regularmente entre os peritos habilitados, conforme critérios técnicos e administrativos usados em outras investigações.

Além disso, Mendonça autorizou nesta sexta-feira (20) que a CPI do INSS tenha acesso às informações da quebra de sigilo do banqueiro Daniel Vorcaro. A nova reunião entre o relator e a PF servirá para acompanhar o trabalho dos investigadores e analisar os desdobramentos do caso.