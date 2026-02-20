Diretor de compliance do Master diz à PF que assinava documentos sem ler

247 - O diretor de Compliance do banco Master, Antônio Bull, afirmou à Polícia Federal que, apesar de ocupar formalmente o cargo, não exercia de fato a função dentro da instituição. Ele relatou em depoimento no dia 27 de janeiro que assinava documentos “sem ler” e que não tinha conhecimento dos problemas que vinham ocorrendo no banco. As informações são da jornalista Camila Bomfim, do G1.

De acordo com o que foi apurado pela investigação, Bull disse que o trabalho de compliance era realizado parcialmente pelo próprio banco e parcialmente por um escritório de advocacia. A declaração levantou suspeitas sobre o funcionamento da estrutura de governança responsável por fiscalizar procedimentos internos e garantir conformidade com normas e regras do sistema financeiro.

Ainda conforme o relato atribuído ao diretor, mesmo sendo o responsável oficial pelo setor, ele afirmou que atuava em outras áreas e não acompanhava diretamente o que ocorria no departamento que deveria supervisionar. Para os investigadores, o depoimento reforça a tese de que a área encarregada de assegurar a boa governança da instituição não operava de forma adequada.

Ex-diretor do BRB diz que banco não sabia o que estava comprando

O caso também envolve declarações do ex-diretor de Finanças e Controladoria do Banco de Brasília (BRB), Dario Oswaldo Jr. Ele afirmou à PF que o BRB “não sabia o que tava comprando” ao adquirir carteiras do Master avaliadas em R$ 12 bilhões.

Ainda de acordo com o que foi relatado à Polícia Federal, Dario disse que não compreendeu como o BRB conseguiu comprar tantas carteiras “sem lastro de existência”, o que intensificou as suspeitas sobre a operação.

Após a repercussão do escândalo envolvendo o banco Master, o BRB promoveu uma troca completa em sua diretoria. Dario Oswaldo Jr deixou o cargo e não faz mais parte da gestão da instituição.