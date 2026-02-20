TV 247 logo
      Vorcaro avalia faltar a depoimento no Senado após Mendonça vetar voo em jato particular

      Banqueiro teme riscos à segurança e pode não comparecer a depoimentos no Congresso após decisão

      Vorcaro avalia faltar a depoimento no Senado após Mendonça vetar voo em jato particular (Foto: Divulgação)

      247 - O dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, avalia não comparecer à CPI mista do INSS na próxima segunda-feira (23), após o ministro André Mendonça, do STF (Supremo Tribunal Federal), vetar seu deslocamento a Brasília em um jato particular. A possibilidade de ausência, segundo interlocutores do ex-banqueiro, está praticamente definida, embora ainda exista incerteza sobre sua ida à CAE (Comissão de Assuntos Econômicos) na terça-feira (24). As informações são da Folha de São Paulo.

      A principal preocupação de Vorcaro seria a segurança pessoal, além do risco de exposição pública em aeroportos. A decisão de Mendonça ocorreu nesta quinta-feira (19), após ele assumir a relatoria do caso Master no lugar do ministro Dias Toffoli.

      Na decisão, André Mendonça determinou que Vorcaro não é obrigado a comparecer à CPI, mas indicou que, caso optasse por ir, poderia se deslocar por meio de voo comercial ou em aeronave da Polícia Federal. O ministro, no entanto, rejeitou o pedido da defesa para que o empresário utilizasse um jato particular.

      Os advogados de Vorcaro haviam sustentado à CPI que o transporte em aeronave privada seria necessário por questões de segurança e também para preservar a imagem do depoente, evitando tumultos em terminais de embarque.

      A CPI mista do INSS antecipou o depoimento de Vorcaro para a próxima segunda-feira com o objetivo de garantir prioridade na oitiva do ex-banqueiro, diante do interesse de outras comissões do Congresso Nacional em ouvi-lo.

      Após a decisão do STF, o presidente da CPI, senador Carlos Viana (Podemos-MG), manifestou apoio ao ministro André Mendonça e elogiou a autorização para que Vorcaro se deslocasse a Brasília por alternativas consideradas oficiais.

      “O ministro demonstrou compromisso institucional diante da gravidade do que está em jogo. Estamos tratando de viúvas, órfãos e aposentados que foram lesados”, escreveu Viana em suas redes sociais.

      Vorcaro está sob monitoramento de tornozeleira eletrônica desde o fim de novembro do ano passado. Ele foi preso no aeroporto de Guarulhos (SP) quando tentava embarcar para Dubai, no contexto da operação Compliance Zero, deflagrada pela Polícia Federal.

