Mensagens obtidas pela PF mostram que assessores de Carlos Bolsonaro pediram informações sigilosas a Ramagem

247 - A Polícia Federal (PF) encontrou evidências de tentativas da equipe ligada ao vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) de obter informações sigilosas relacionadas a inquéritos envolvendo Jair Bolsonaro (PL) e seus familiares.

Segundo a coluna da jornalista Thais Bilenky, do UOL, “as solicitações foram feitas diretamente a Alexandre Ramagem, que foi diretor da Abin (Agência Brasileira de Inteligência) no governo Bolsonaro”. Ainda conforme a reportagem, “as mensagens foram trocadas por WhatsApp. Ramagem respondia diretamente pelo mesmo canal, segundo os investigadores”. >>> PF apreende celular de Carlos Bolsonaro e conteúdo é considerado explosivo

Nesta segunda-feira, a PF conduziu uma operação de busca e apreensão nos endereços do vereador no âmbito de um inquérito que visa esclarecer um suposto esquema de espionagem ilegal da Abin durante o governo Bolsonaro. >>> PF apreende computador da Abin com Carlos Bolsonaro

O vereador Carlos Bolsonaro foi o principal alvo da ação. O foco da investigação é a suspeita de que o grupo político ligado ao ex-mandatário se beneficiava de maneira ilegal do aparato de inteligência do Estado para monitorar opositores e criticos da gestão Bolsonaro, além de integrantes do próprio grupo e aliados. >>> PF apura se Carlos Bolsonaro era o destinatário de "materiais" obtidos ilegalmente pela Abin paralela

Na semana passada, Ramagem, que atualmente é deputado federal pelo PL, foi alvo de mandados de busca e apreensão expedidos pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes no âmbito das investigações que apuram o escândalo da Abin.

