Michelle Bolsonaro promove Ypê nas redes após Anvisa suspender lotes por risco de contaminação

247 - Michelle Bolsonaro publicou neste sábado (9) uma imagem favorável à marca Ypê, mesmo após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) suspender lotes de produtos da empresa por "desvio em procedimento de controle de qualidade". A publicação ocorreu em meio à mobilização de bolsonaristas nas redes sociais em defesa da fabricante. As informações são do Metrópoles.

A medida atingiu lotes de detergentes, lava-roupas líquidos e desinfetantes produzidos pela Química Amparo. Segundo a agência sanitária, inspeções identificaram falhas nos controles de qualidade e risco de contaminação microbiológica em produtos com numeração final 1.

Apesar do alerta sanitário, apoiadores de Bolsonaro passaram a alegar, sem apresentar provas, que a suspensão teria motivação política. Nas redes sociais, usuários sugeriram que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estaria utilizando a Anvisa para perseguir empresários alinhados a Bolsonaro.

Além de Michelle Bolsonaro, outras figuras alinhadas à direita também passaram a incentivar a compra de produtos da marca. O vice-prefeito de São Paulo, Ricardo Mello Araújo (PL), publicou vídeo em defesa da empresa. A cantora Jojo Todynho também criticou a suspensão dos produtos.

Anvisa mantém recomendação

A Anvisa reiterou a recomendação para que consumidores não utilizem os produtos afetados pela medida. O Centro de Vigilância Sanitária de São Paulo informou que os riscos permanecem enquanto as avaliações técnicas seguem em andamento.

Em nota, a Anvisa afirmou que a decisão foi tomada com base em critérios técnicos e em inspeções realizadas em conjunto com órgãos estaduais e municipais de vigilância sanitária.