Anvisa esclarece se consumidor pode usar detergente Ypê após decisão

247 - Consumidores que compraram detergentes, lava-roupas e desinfetantes da marca Ypê passaram a enfrentar dúvidas após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) suspender temporariamente o veto à fabricação, comercialização e uso de parte dos produtos da empresa. A decisão ocorreu depois que a fabricante apresentou recurso administrativo nesta sexta-feira (8). As informações foram publicadas por Veja neste sábado (9).

No segundo desdobramento do caso, a Anvisa reforçou que mantém a avaliação técnica sobre riscos sanitários relacionados à linha de produção da empresa Química Amparo, responsável pelos produtos Ypê fabricados na unidade de Amparo, no interior de São Paulo. Mesmo com a suspensão temporária da proibição, a agência recomendou que consumidores evitem utilizar os itens identificados com irregularidades.

A crise começou na quinta-feira (7), quando a Anvisa publicou resolução proibindo a circulação de detergentes, desinfetantes e produtos para lavagem de roupas pertencentes a lotes da marca com numeração final 1. A decisão gerou forte repercussão nas redes sociais, onde consumidores passaram a compartilhar dúvidas sobre descarte, troca e riscos relacionados aos produtos armazenados em casa.

Após apresentar recurso, a Ypê informou que a medida teve como objetivo “reforçar os compromissos assumidos no seu Plano de Ação e Conformidade, e, ao mesmo tempo, apresentar esclarecimentos adicionais e subsídios técnicos relacionados à resolução”.

Mesmo diante da suspensão do veto, a Anvisa publicou novo comunicado e manteve posição cautelosa sobre os produtos. “A Anvisa esclarece que mantém a avaliação técnica do risco sanitário na linha de fabricação dos produtos da marca Ypê, fabricados pela empresa Química Amparo (CNPJ 43.461.789/0001-90), na unidade localizada em Amparo (SP)”, afirmou a agência.

O órgão regulador reforçou ainda o alerta aos consumidores. “Mesmo com o efeito suspensivo, a Anvisa recomenda que os consumidores não usem os produtos indicados, por segurança”.

Atendimento reforçado

Antes da suspensão da medida, a orientação da Anvisa determinava que consumidores entrassem em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) da Ypê para esclarecimentos sobre os lotes afetados. A empresa informou que ampliou a estrutura de atendimento para responder às dúvidas e prestar suporte aos clientes.

A decisão da Anvisa não encerra o processo administrativo envolvendo a fabricante. A agência continuará analisando os documentos técnicos apresentados pela empresa e poderá manter, rever ou ampliar as medidas sanitárias relacionadas aos produtos investigados.

O caso mobilizou consumidores em diferentes regiões do país e reacendeu debates sobre fiscalização sanitária, controle de qualidade industrial e transparência na comunicação de riscos envolvendo produtos de limpeza doméstica.