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      Ypê recorre e suspende efeitos de decisão da Anvisa

      Agência mantém alerta e orienta consumidores a não usar produtos

      Detergentes Ypê (Foto: Divulgação)

      Wellton Máximo, repórter da Agência Brasil - A decisão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que havia suspendido a fabricação e comercialização de produtos da marca Ypê, está suspensa após a fabricante apresentar recurso administrativo ao órgão. 

      Mesmo assim, a Anvisa mantém o alerta de risco sanitário e orienta os consumidores a não usar os 23 itens com lotes de final 1 afetados pela decisão.

      Segundo a empresa, o protocolo do recurso suspende automaticamente os efeitos da medida até novo posicionamento da agência reguladora, com base artigo 17 da Resolução da Diretoria Colegiada da Anvisa 266/2019. 

      Em nota, a Ypê afirmou que o recurso foi apresentado para reforçar os compromissos assumidos no plano de ação e conformidade da empresa, além de fornecer novos esclarecimentos técnicos à Anvisa.

      Com o recurso administrativo, os produtos das categorias lava-louças, lava-louças concentrado, lava-roupas líquido e desinfetantes podem continuar sendo fabricados e comercializados até nova manifestação da Anvisa.

      A empresa afirmou ainda que seguirá em diálogo permanente com o órgão regulador para buscar uma solução definitiva.

      Alerta mantido

      Mesmo com o efeito suspensivo da decisão, a Anvisa informou que mantém o entendimento técnico sobre os riscos identificados na linha de produção da unidade da Química Amparo, em Amparo, São Paulo. 

      A agência destacou que o julgamento definitivo do recurso pela Diretoria Colegiada deve ocorrer nos próximos dias.

      Enquanto isso, o órgão orienta que os consumidores não utilizem os produtos envolvidos “por segurança”.

      Segundo a Anvisa, cabe à empresa orientar consumidores sobre:

      •     recolhimento;
      •     troca;
      •     devolução;
      •     ressarcimento;
      •     demais medidas necessárias.

      As informações devem ser prestadas por meio do Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) da fabricante.

      Entenda

      Na quinta-feira (7), a Anvisa determinou a suspensão da fabricação, distribuição e comercialização de diversos produtos fabricados pela unidade da Química Amparo, responsável pela marca Ypê. 

      Segundo a agência, a medida foi tomada após avaliação de risco sanitário identificar “falhas graves na produção”.

      Entre os problemas apontados estão:

          falhas no controle de qualidade;

          descumprimentos em etapas críticas da fabricação;

          problemas nos sistemas de garantia sanitária.

      A agência afirmou que essas exigências são fundamentais para garantir a segurança dos consumidores.

      Lotes afetados

      A decisão da Anvisa atinge apenas produtos com lotes terminados no número 1. A relação completa foi publicada na Resolução nº 1.834/2026 no Diário Oficial da União.

      Recall voluntário

      A Ypê informou que já havia iniciado, em novembro de 2025, um recolhimento voluntário de alguns lotes de lava-roupas líquidos após identificar a presença da bactéria Pseudomonas aeruginosa em produtos específicos.

      Na ocasião, a empresa divulgou orientações aos consumidores sobre possíveis riscos à saúde e os procedimentos para troca ou devolução dos produtos.

      A Anvisa informou que as vigilâncias sanitárias estaduais e municipais foram orientadas a intensificar a fiscalização para impedir a circulação de lotes considerados irregulares.

      O órgão também recomendou que consumidores verifiquem a numeração dos lotes antes do uso dos produtos.

      Os produtos de lotes de final 1 que tiveram a comercialização suspensa na quinta-feira foram os seguintes:

      •     Lava Louças Ypê Clear Care
      •     Lava Louças com enzimas ativas Ipê
      •     Lava Louças Ypê
      •     Lava Louças Ypê Clear Care
      •     Lava Louças Ypê Toque Suave
      •     Lava Louças concentrado Ypê Green
      •     Lava Louças Ypê Clear
      •     Lava Louças Ypê Green
      •     Lava Roupas líquido Tixan Ypê Combate Mau Odor
      •     Lava Roupas Líquido Tixan Ypê Cuida das Roupas
      •     Lava Roupas Líquido Tixan Ypê Antibac
      •     Lava Roupas Líquido Tixan Ypê Coco e Baunilha
      •     Lava Roupas Líquido Tixan Ypê Green
      •     Lava Roupas Líquido Ypê Express
      •     Lava Roupas Líquido Ypê Power ACT
      •     Lava Roupas Líquido Ypê Premium
      •     Lava Roupas Tixan Maciez
      •     Lava Roupas Tixan Primavera
      •     Desinfetante Bak Ypê
      •     Desinfetante de uso geral Atol
      •     Desinfetante Perfumado Atol
      •     Desinfetante Pinho Ypê
      •     Lava roupas Tixan Power ACT 

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