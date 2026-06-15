Michelle exige pedido público de desculpas para apoiar campanha de Flávio Bolsonaro

247 - A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro estabeleceu uma condição para participar ativamente da campanha presidencial do senador Flávio Bolsonaro (PL): um pedido público de desculpas por parte dos filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro. A informação foi divulgada pela colunista Bela Megale, do jornal O Globo, e repercute os bastidores da articulação política dentro do Partido Liberal (PL).

Segundo lideranças da legenda ouvidas pela colunista, Michelle considera indispensável um gesto público de reconciliação antes de se engajar na campanha do senador. O distanciamento entre ela e Flávio Bolsonaro já vinha de anos, mas a relação teria se deteriorado de forma definitiva após o parlamentar classificá-la como “autoritária”.

O episódio ocorreu depois de Michelle manifestar oposição à aliança do PL com o ex-ministro e ex-governador Ciro Gomes no Ceará. A crítica feita por Flávio aprofundou as divergências entre ambos, criando um obstáculo para uma atuação conjunta no projeto eleitoral do senador.

As tensões também se estendem a Eduardo Bolsonaro. De acordo com a publicação, a relação entre a ex-primeira-dama e o ex-deputado permanece desgastada. O rompimento teria sido provocado pela resistência de Eduardo à possibilidade de Michelle disputar a Presidência da República ou compor uma chapa como candidata a vice-presidente.

Além disso, Eduardo foi um dos principais defensores da candidatura de Flávio Bolsonaro ao Palácio do Planalto, articulando o nome do senador em conjunto com o pai, Jair Bolsonaro. O movimento político contribuiu para ampliar o desgaste com Michelle, que ainda não demonstrou disposição para superar as divergências sem um reconhecimento público dos episódios passados.

Aliados da ex-primeira-dama afirmam que sua entrada na campanha depende diretamente da resolução dos conflitos com Flávio e Eduardo. Atualmente, Michelle espera uma retratação pública dos enteados antes de assumir qualquer protagonismo eleitoral.

Na semana passada, ao ser questionada sobre quando passaria a participar da campanha de Flávio Bolsonaro, Michelle respondeu que, neste momento, quem necessita de sua atenção é Jair Bolsonaro.

Nos bastidores do PL, integrantes da legenda tentam atuar como mediadores para reaproximar as partes. A movimentação ganhou força após a queda de Flávio Bolsonaro em pesquisas eleitorais, cenário que aumentou a pressão para que Michelle se torne uma das principais cabo eleitorais da campanha.