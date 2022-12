Michelle já consultou especialista em Direito da Família para se separar de Bolsonaro, diz colunista

Apoie o 247

ICL

247 - A primeira-dama Michelle Bolsonaro consultou recentemente, mais de uma vez, uma advogada ligada a um grande escritório especializado em Direito da Família para estudar o início de um processo de separação do atual chefe do Executivo, Jair Bolsonaro (PL), informou o colunista Ricardo Feltrin em seu canal do YouTube.

Feltrin afirma que o casamento "subiu no telhado" após as eleições deste ano, devido ao apoio de Michelle à senadora eleita Damares Alves (Republicanos-DF). Ocorre que o PL de Jair Bolsonaro articulava com o Republicanos para eleger a deputada federal Flávia Arruda (PL-DF) ao Senado, mas Damares "furou a fila" , se candidatou, teve o apoio de Michelle e ganhou a vaga.

Tal manobra de Damares e Michelle teria deixado Bolsonaro e seus filhos "furiosos". A senadora eleita, que também é confidente da primeira-dama, defende que Michelle crie sua própria base política no DF, devido ao seu perfil de "conservadora, cristã e defensora dos valores da família." Damares vê um potencial de liderança política em Michelle.

O colunista, que afirma que o casamento "está por um fio", acrescenta que o processo de divórcio provavelmente se iniciará em 2023. Segundo ele, o casal vivia uma crise desde 2017, mas as eleições de 2018 e o mandato de Bolsonaro na presidência teriam acalmado os ânimos, que agora voltaram a se acirrar.

Vale lembrar que, nesta segunda-feira (26), a coluna do Guilherme Amado no portal Metrópoles também noticiou uma crise no casamento de Jair e Michelle , sendo que ambos deverão viajar separados no fim de semana da posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.