Michelle posta palhaço preso em alusão a Bolsonaro em desfile e ataca Lula

247 - A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) reagiu nas redes sociais ao desfile da Acadêmicos de Niteroi que retratou Jair Bolsonaro (PL) em uma alegoria durante desfile no Carnaval do Rio de Janeiro. Na apresentação, Bolsonaro apareceu caracterizado como um palhaço, atrás das grades e com tornozeleira eletrônica com sinais de violação, em referência ao episódio que levou à revogação de sua prisão domiciliar em novembro do ano passado.

Em publicação no Instagram, Michelle saiu em defesa do marido e escreveu: “Só para registrar um fato histórico: quem foi preso por corrupção foi Luiz Inácio Lula da Silva. Isso é registro judicial, não opinião”.

Michele não cita o fato de que Lula foi alvo de um conluio entre juiz e promotores, conforme revelações da Vaza Jato, em que o então juiz Sergio Moro foi considerado suspeito e parcial pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Com o samba-enredo “Do alto do Mulungu surge a esperança: Lula, o operário do Brasil”, a escola destacou a trajetória do presidente desde 1952. O ator e humorista Paulo Vieira interpretou Lula durante a apresentação.

O presidente não desfilou, mas acompanhou o evento diretamente da avenida ao lado do prefeito da capital fluminense, Eduardo Paes (PSD).

Desde que surgiu a possibilidade de participação de Lula no desfile, políticos de oposição criticaram a homenagem, acusando o governo de promover propaganda eleitoral antecipada e de utilizar recursos públicos para promoção pessoal. Parlamentares chegaram a acionar a Justiça questionando a participação do presidente, sem sucesso.