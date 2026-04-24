Michelle volta a divulgar vídeo de rival de Carlos Bolsonaro ao Senado em Santa Catarina

247 - A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro compartilhou nas redes sociais, um vídeo de um possível rival do vereador Carlos Bolsonaro na disputa por uma vaga no Senado em Santa Catarina. A iniciativa reforça sinais de tensão interna dentro do Partido Liberal (PL), legenda à qual ambos são filiados. As informações foram publicadas na revista Veja.

A articulação ocorre em meio à redefinição de candidaturas para as eleições de 2026. O PL tem priorizado o nome de Carlos Bolsonaro para a disputa ao Senado no estado, o que acabou colocando em segundo plano a possibilidade de reeleição do atual senador Esperidião Amin (PP), tradicional liderança política catarinense

.Ao divulgar o conteúdo de um possível concorrente direto do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, Michelle Bolsonaro sinaliza uma atuação política própria e, ao mesmo tempo, evidencia divergências estratégicas dentro do grupo bolsonarista. A movimentação também é interpretada como tentativa de ampliar alianças regionais e fortalecer diferentes nomes no campo conservador.

Nos bastidores, a disputa pelo Senado em Santa Catarina é considerada uma das mais sensíveis para o PL, devido ao peso político do estado e à necessidade de consolidar palanques competitivos. A escolha de candidatos tem provocado rearranjos e disputas internas, especialmente entre lideranças que buscam espaço na chapa majoritária.

Embora não haja declarações públicas detalhando os motivos da publicação, o gesto de Michelle Bolsonaro foi interpretado por analistas políticos como um recado sobre a condução das candidaturas e a distribuição de apoio dentro da legenda.