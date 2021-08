'Milicos vendidos dirigem tanques no féretro nacional', diz Marcia Tiburi

A filósofa, professora e escritora criticou o desfile de um comboio militar na Esplanada dos Ministérios prometido para esta terça-feira, dia da votação da PEC do voto impresso edit

247 - A filósofa, professora e escritora Marcia Tiburi criticou nesta segunda-feira (9) pelo Twitter o desfile de um comboio militar na Esplanada dos Ministérios prometido para esta terça-feira (10), dia em que o Congresso Nacional votará a PEC do voto impresso em plenário.

A intenção de Jair Bolsonaro com "cena", segundo Marcia, é camuflar "o serviço sujo" feito pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), e pelo ministro da Economia, Paulo Guedes.

Ela ainda comparou os tanques a "féretros", ou seja, caixões, que serão conduzidos por "milicos vendidos".

"Bolsonaro continua a chantagear e fazer cena! Merece o troféu 'macho mais histérico do Brasil'. A tarefa do espantalho é acobertar o serviço sujo de Arthur Lira e Guedes a destruir o Brasil. Os milicos vendidos vão dirigir os tanques no féretro nacional. Triste e ridículo ao mesmo tempo", escreveu.

